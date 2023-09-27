Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Kantor Kementerian BUMN Belum Dibangun di IKN, Erick Thohir: Kita Dahulukan Kemenko

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |13:12 WIB
Kantor Kementerian BUMN Belum Dibangun di IKN, Erick Thohir: Kita Dahulukan Kemenko
Kantor kementerian BUMN belum dibangun di IKN Nusantara (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Pemerintah telah membangun kantor kementerian di IKN Nusantara. Namun kantor Kementerian BUMN belum dibangun karena masih mendahulukan pembangunan Kemenko.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, peletakan batu pertama Kementerian BUMN akan segera dilakukan. Saat ini tim yang dipercaya tengah melakukan berbagai persiapan.

"Ya, nanti itu ada timnya Insya Allah secepatnya karena kembali kita tidak mau membangun, tapi zonanya dalam tahap pembangunan," ujar Erick, Rabu (27/9/2023).

Pemerintah, lanjut dia, mendahulukan pembangunan kantor Kemenko dan infrastruktur dasar lainnya terlebih dahulu. Erick menilai hal ini untuk menghindari miss koordinasi.

"Supaya jangan, istilahnya kita dahulukan dulu kantor Kemenko, kawasan lain, biar kita mengikuti. supaya jangan sampai nanti ada mis koordinasi, tetapi kita siap bangun sesuai dengan deadline nanti ditentukan oleh IKN, misalnya IKN minta groundbreaking-nya Januari, ya kita lakukan Januari," ucapnya.

Di lain sisi, tidak semua BUMN akan melaksanakan aktivitas per kantor di IKN Nusantara. Pasalnya, sebagian kantor perseroan diopsikan akan dibangun di berbagai daerah.

Halaman:
1 2
