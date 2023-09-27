Contoh Deskripsi Diri PPPK Guru SD, SMP, SMA

JAKARTA - Inilah contoh deskripsi diri PPPK Guru SD, SMP, SMA yang harus diketahui bagi para peminat lowongan yang disediakan pemerintah.

Karena belum lama ini seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru 2023 baru saja dibuka.

Bagi calon peserta PPPK Guru SD, SMP, SMA yang ingin mendaftarkan diri maka wajib melampirkan data deskripsi diri pada kolom yang tersedia dalam web.

Deskripsi diri berisikan tentang rincian esai singkat untuk menggambarkan profil calon pelamar, latar pendidikan hingga pengalaman kerja yang sudah dikerjakannya. Penulisan deskripsi diri ada baiknya dibuat dengan singkat padat karena terdapat batas ketentuan yang hanya mencapai 3.000 kata saja.

Bagi kamu yang bingung bagaimana cara membuatnya maka simak ulasan satu ini.

Berikut Okezone merangkum berbagai sumber, Rabu (27/9/2023), untuk beberapa contoh deskripsi diri Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru SD, SMP, SMA 2023 yang bisa kamu pelajari sendiri.

Contoh Deskripsi Diri PPPK Guru SD, SMP, SMA

1. Contoh Pertama Deskripsi Diri PPPK Guru SMP

Nama saya Johan Jonny, lahir di Sukabumi tahun 1995. Saya bekerja sebagai guru fisika di salah satu SMP Budi Mulya, Sukabumi selama lima tahun.

Selain mengajar, saya dipercaya menjadi wali kelas 8 sejak tahun lalu. Menjadi wali kelas membuat saya bisa mengenali berbagai karakter manusia dan membantu anak-anak didik saya mengenali potensi terbaik mereka. Saya juga menjalin hubungan baik dengan sesama tenaga pendidik.

Kami memiliki program pemilahan dan daur ulang sampah. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan membentuk karakter siswa yang bertanggung jawab dan peduli lingkungan.

Di luar sekolah, saya aktif menjadi pendamping di Taman Baca Ramah Anak untuk mengembangkan kompetensi sebagai guru. Menurut saya, seorang guru tidak hanya pandai menguasai materi, tetapi juga harus bisa berinovasi.