Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Contoh Deskripsi Diri PPPK Guru SD, SMP, SMA

Bertold Ananda , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |19:02 WIB
Contoh Deskripsi Diri PPPK Guru SD, SMP, SMA
Ilustrasi tes PPPK guru SD, SMP, dan SMA (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Inilah contoh deskripsi diri PPPK Guru SD, SMP, SMA yang harus diketahui bagi para peminat lowongan yang disediakan pemerintah.

Karena belum lama ini seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru 2023 baru saja dibuka.

Bagi calon peserta PPPK Guru SD, SMP, SMA yang ingin mendaftarkan diri maka wajib  melampirkan data deskripsi diri pada kolom yang tersedia dalam web.

Deskripsi diri berisikan tentang rincian esai singkat untuk menggambarkan profil calon pelamar, latar pendidikan hingga pengalaman kerja yang sudah dikerjakannya. Penulisan deskripsi diri ada baiknya dibuat dengan singkat padat karena terdapat batas ketentuan yang hanya mencapai 3.000 kata saja.

Bagi kamu yang bingung bagaimana cara membuatnya maka simak ulasan satu ini.

Berikut Okezone merangkum berbagai sumber, Rabu (27/9/2023), untuk beberapa contoh deskripsi diri Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru SD, SMP, SMA 2023 yang bisa kamu pelajari sendiri.

Contoh Deskripsi Diri PPPK Guru SD, SMP, SMA

1. Contoh Pertama Deskripsi Diri PPPK Guru SMP

Nama saya Johan Jonny, lahir di Sukabumi tahun 1995. Saya bekerja sebagai guru fisika di salah satu SMP Budi Mulya, Sukabumi selama lima tahun.

Selain mengajar, saya dipercaya menjadi wali kelas 8 sejak tahun lalu. Menjadi wali kelas membuat saya bisa mengenali berbagai karakter manusia dan membantu anak-anak didik saya mengenali potensi terbaik mereka. Saya juga menjalin hubungan baik dengan sesama tenaga pendidik.

Kami memiliki program pemilahan dan daur ulang sampah. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan membentuk karakter siswa yang bertanggung jawab dan peduli lingkungan.

Di luar sekolah, saya aktif menjadi pendamping di Taman Baca Ramah Anak untuk mengembangkan kompetensi sebagai guru. Menurut saya, seorang guru tidak hanya pandai menguasai materi, tetapi juga harus bisa berinovasi.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/624/3174087//bocil_batik_pppk-78MC_large.jpg
Viral Bocil SD Cosplay Batik PPPK di Hari Batik, Netizen: Kalahkan Gurunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/320/3172613//pppk-6Zjx_large.jpg
Apakah Gaji PPPK Paruh Waktu Bisa Naik? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/65/3171693//pppk-9RMT_large.jpg
Ini Penyebab Nama Belum Muncul di Pengumuman PPPK Paruh Waktu 2025, Lengkap dengan Solusinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/320/3169848//pppk-Szuh_large.jpg
Daftar Tunjangan PPPK Paruh Waktu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/622/3169825//pppk-xkCb_large.jpg
Tunjangan PPPK Paruh Waktu, Ini Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/65/3169505//anak_purbaya-Q61W_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Yudo Sadewa, Anak Menkeu Purbaya yang Sebut Sri Mulyani Agen CIA
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement