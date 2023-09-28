Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Kokoh Exa Tetapkan Harga IPO Rp120, Bidik Rp54 Miliar

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |11:17 WIB
Kokoh Exa Tetapkan Harga IPO Rp120, Bidik Rp54 Miliar
Kokoh Exa Nusantara bakal IPO. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Kokoh Exa Nusantara Tbk telah menetapkan harga penawaran umum atau initial public offering (IPO) sebesar Rp120 per saham.

Perseroan akan memulai masa penawaran umum pada 29 September hingga 4 Oktober 2023 mendatang. Demikian seperti yang dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (28/9/2023).

 BACA JUGA:

Dalam gelaran IPO ini, perseroan menawarkan sebanyak 450 juta atau 10,00% dari modal ditempatkan dan disetor. Melalui IPO, perseroan berpotensi meraup dana sebesar Rp54 miliar.

Di samping itu, perseroan juga mengadakan program Employee Stock Allocation (ESA) dengan jumlah sebesar 2,30 juta saham biasa atas nama atau sebesar 0,05% dari saham yang ditawarkan pada saat IPO untuk program ESA saham kepada karyawan.

 BACA JUGA:

Perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 450 juta Waran Seri I atau sebanyak 9,25% dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor. Waran Seri I dapat dilaksanakan setelah 12 bulan sejak tanggal Waran Seri I diterbitkan, sampai dengan satu hari kerja sebelum ulang tahun ke-3 pencatatan Waran, yaitu sejak 24 September 2024 sampai dengan 22 September 2026.

Halaman:
1 2
