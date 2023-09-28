3 Contoh Surat Kuasa Pengambilan Uang di Bank, Lengkap dengan Formatnya

Contoh surat kuasa pengambilan uang di bank (Foto: Shutterstock)

JAKARTA – 3 Contoh surat kuasa pengambilan uang di bank lengkap menarik untuk diulas. Dalam urusan tersebut, umumnya pemilik rekening akan datang sendiri ke bank.

Namun, dalam keadaan tertentu yang tidak memungkinkan pemilik rekening datang ke bank untuk mengambil uang, maka hal tersebut bisa diwakilkan oleh orang kepercayaan. Dengan catatan, perwakilan tersebut harus membawa surat kuasa pengambilan uang yang telah ditandatangani pemilik rekening dan dibubuhi meterai.

Bagi yang belum mengetahui, berikut beberapa contoh surat kuasa pengambilan uang di bank lengkap dengan formatnya yang telah dihimpun dari berbagai sumber, Kamis (28/9/2023).

Format Surat Kuasa Pengambilan Uang

Surat kuasa pengambilan uang memiliki dasar hukum yang melindunginya, sehingga surat ini tidak bisa dibuat sembarangan. Berikut format surat kuasa pengambilan uang yang wajib diperhatikan.

Kop surat, nomor surat, dan judul

Jika surat kuasa pengambilan uang dikeluarkan oleh perusahaan maka harus memiliki kop, nomor surat, dan juga judul sebagaimana surat resmi perusahaan pada umumnya.

Sedangkan jika surat tersebut dari perseorangan maka format ini bisa dilewati.

Kalimat pembuka

Selanjutnya, surat kuasa pengambilan uang dari perorangan maupun perusahaan harus memiliki kalimat pembuka.

Data diri

Dalam poin ini, pemberi kuasa dan yang diberikan kuasa wajib mencantumkan data dirinya dengan lengkap. Data diri yang dibutuhkan antara lain nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat, nomor telepon, serta kartu identitas yang dimiliki.

Penjelasan tugas atau wewenang

Kemudian surat kuasa tersebut berisi penjelasan tugas atau wewenang yang telah dilimpahkan kepada pemberi kuasa kepada penerima kuasa.

Penutup

Bagian penutup umumnya berisi tanda tangan kedua belah pihak dan juga dibubuhi meterai Rp10.000.