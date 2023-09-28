Desa Wisata di Kawasan Danau Toba Didorong Naik Kelas

JAKARTA - Bangun Dolok dan Harangan Girsang menjadi dua desa wisata terakhir di kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba yang tahun ini memperoleh manfaat kegiatan Sosialisasi Sadar Wisata 5.0. Adapun kegiatan ini digelar Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf).

Dalam kegiatan yang dihadiri para pelaku pariwisata setempat, pengembangan pariwisata didorong untuk bisa naik kelas. Hal ini disampaikan Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusian (SDM) Pariwisata, Kemenparekraf, Florida Pardosi, saat membuka Sosialisasi Sadar Wisata 5.0 secara serentak di 2 Desa Wisata di wilayah Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Senin, 25 September 2023.

“Pembangunan desa wisata harus naik kelas, tidak lagi sebatas bertujuan mendorong pertumbuhan jumlah kunjungan, namun kualitas kunjungan menuju pembangunan pariwisata berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat lokal,” ucapnya dalam keterangan resmi, Kamis (28/9/2023).

Florida mengatakan kesejahteraan masyarakat lokal menjadi fokus pengembangan sektor pariwisata, karena masyarakat lokal menjadi pemilik dan pemeran utama yang memastikan kelangsungan pariwisata, terutama destinasi berbasis alam seperti di Danau Toba.

Untuk itu diperlukan adanya kesadaran dan komitmen yang tinggi dalam menjaga kelestarian alam dan budaya, agar keindahan dan keunikan destinasi wisata Indonesia tetap tumbuh secara konsisten dan berkelanjutan.

Lebih jauh ia menjelaskan pentingnya penyiapan dan pengembangan SDM Pariwisata dalam pengembangan desa wisata, sehingga dalam Sosialisasi Sadar Wisata 5.0 ini para pelaku pariwisata yang hadir dibekali dengan pengetahuan mengenai Sapta Pesona, Pelayanan Prima, CHSE (Cleanliness, Healthy, Safety dan Environment Sustainability)