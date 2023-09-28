Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bahlil Sebut TikTok Shop Merusak Pasar RI, Ini Alasannya

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |12:43 WIB
Bahlil Sebut TikTok Shop Merusak Pasar RI, Ini Alasannya
Menteri investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia sebut TikTok rusak pasar RI. (Foto: MPI)
JAKARTA - Aktivitas jual beli layaknya e-commerce (social commerce) di TikTok Shop dinilai merusak industri pasar Tanah Air. Perkara itu karena adanya permainan harga produk di aplikasi video pendek asal China tersebut.

Menteri Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengatakan, TikTok Shop terbukti melakukan permainan harga. Dia mencatat barang yang seyogyanya di jual di pasar Rp100.000, justru di TikTok Shop dibanderol sebesar Rp15.000.

"Masuk akal gak, saya berpikir begini lho, harga barang yang sama di Indonesia Rp 100.000, TikTok Rp15.000 ini kan bisa melakukan penetrasi pasar kita, kasih rusak industri pasar kita," ujar Bahlil dalam sesi wawancara dengan iNews, Kamis (28/9/2023).

"Baru kemudian dalam 2-3 tahun orang mau bangkit gak bisa, kemudian barang mereka masuk, kemudian naikkan harganya, ini gak bisa kita biar kan seperti itu," ucap dia.

Aksi permainan harga pasar yang dilakukan di TikTok Shop begitu merugikan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di dalam negeri.

Bahlil juga mengungkapkan bahwa harga wajar satu buah jilbab di pasar mencapai Rp75.000, namun di TikTok Shop dijual murah atau berada di angka Rp5.000

1 2
