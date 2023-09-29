Apa yang Terjadi jika Galbay Shopee Pinjam?

Ini yang terjadi jika gagal bayar Shopee Pinjam. (Foto: Freepik)

JAKARTA - Apa yang terjadi jika gagal bayar (galbay) Shopee Pinjam? Berikut akan diulas dengan lengkap dalam artikel ini.

Shopee Paylater sendiri merupakan sebuah fitur pembayaran yang dimiliki oleh Shopee.

Dalam fitur ini seseorang dapat membeli barang dan melunasi tagihan dengan cara dicicil.

Program pencicilan yang dimiliki oleh Shopee ini pun juga cukup beragam mulai dari 3 bulan, 6 bulan hingga 12 bulan.

Sehingga, pembayaran dengan paylater ini cukup diminati oleh banyak orang.

Hal utama yang harus dilakukan oleh seorang pengguna paylater ini adalah memastikan kalau apa yang dia pinjam itu tidak melebihi kapasitasnya, atau dalam artian lain saat meminjam usahakan dapat membayarnya tepat waktu.

Seperti yang diketahui, kalau pinjaman online itu pasti identik dengan Debt Collector (DC) yang dimana seorang penagih hutang.