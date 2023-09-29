Intip Produk Perikanan RI yang Mejeng di Pameran Pangan Plus 2023

JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) menggelar Pameran Pangan Plus 2023. Kegiatan sebagai bagian dari acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-IV PDIP di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta Pusat.

Pameran tersebut berlangsung sejak 29 September - 1 Oktober mendatang.

Sejumlah booth pamerkan beberapa produk dari mulai alat bertani, hingga produk pangan hasil pertanian yang sudah bisa langsung disantap.

Beberapa produk UMKM seperti pakaian juga dijajaki.

Dilihat dari lokasi, tampak sejumlah booth-booth atau stand dalam Pameran Pangan Plus 2023 di Rakernas IV PDIP ini mulai diserbu para kader atau yang hadir dalam acara.

Mereka antusias melihat produk yang dipamerkan dan dijual. Sesekali terlihat mereka memborong produk yang ditawarkan, seperti terlihat salah satunya di booth bernama Sagolicius, yang menjajaki olahan makanan dari bahan dasar sagu.

Ada juga produk hasil inovasi dan riset yang dipamerkan dalam Pameran Pangan Plus 2023 ini.