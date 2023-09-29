5 Lowongan Kerja bagi Lulusan SMA dengan Gaji Rp10 Juta

JAKARTA – 5 lowongan kerja bagi lulusan SMA dengan gaji 10 juta perlu diketahui.

Saat ini tersedia banyak pekerjaan yang layak bagi lulusan SMA dengan gaji Rp10 juta bahkan lebih.

Tentu saja untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji tersebut, banyak hal yang perlu dipersiapkan.

Salah satunya mempelajari dan mengasah berbagai skill, seperti mengatur waktu, mengelola keuangan, pintar berkomunikasi, dan sebagainya.

5 lowongan kerja bagi lulusan SMA dengan gaji 10 juta.

1. Pengusaha

Pekerjaan ini bisa dilakukan oleh semua kalangan, terutama bagi Anda yang berjiwa wirausaha dan suka berjualan.

Bisa dimulai membuka usaha kecil-kecilan dengan modal yang kecil. Berani mengambil risiko dan diiringi pengetahuan yang luas menjadi modal untuk bisa menjalankan usaha dengan baik.

2. Customer Service

Pekerjaan ini juga bisa dilakukan oleh lulusan SMA dengan kemampuan berkomunikasi yang baik dan bisa memberikan solusi yang tepat untuk pelanggan.

Tak hanya itu, diperlukan juga pengetahuan tentang perusahaan tempat Anda bekerja, serta produk yang ditawarkan.