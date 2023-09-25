Anak Usaha KAI Buka Lowongan Kerja Terbaru 2023, Ini Syaratnya

Lowongan kerja terbaru anak usaha KAI (Foto: Freepik)

JAKARTA- Anak usaha KAI membuka lowongan kerja terbaru 2023. PT Kereta Api Logistik membuka lowongan kerja bagi lulusan Sarjana (S1) jurusan Akuntansi.

PT Kereta Api Logistik sedang membuka lowongan kerja sebagai Supervisor Accounting. Dilansir dari akun resmi Instagram @kemanker pada Senin (25/9/2023) open recruitment berlaku pada 19 September- 23 September 2023.

Berikut kriteria umum dan tugas pokok dari pekerjaan tersebut.

A. Kriteria Umum :

- Sehat jasmani dan rohani.

- Berkelakuan baik.

- Tidak terlibat narkoba dan psikotropika.

- Tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

- Tidak pernah diberhentikan di Perusahaan atau Institusi lainnya dikarenakan hukuman disiplin.

- Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kerja Perusahaan.

B. Persyaratan :

- Pendidikan minimal S1 Akuntansi.

- Akreditasi Jurusan pada saat kelulusan untuk Perguruan Tinggi Negeri dengan akreditasi B dan Perguruan Tinggi Swasta dengan akreditasi A.

- IPK minimal 3.00.

- Jujur, teliti, bertanggung jawab dan mau bekerja keras.

- Memiliki Brevet A dan B.