HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Ganti Rugi yang Diterima Warga Pulau Rempang

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |18:05 WIB
5 Ganti Rugi yang Diterima Warga Pulau Rempang
Ganti Rugi Warga Pulau Rempang. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah memberikan sejumlah ganti rugi kepada warga Pulau Rempang yang akan digeser ke Tanjung Banon yang masih berada di Pulau Rempang.

Adapun ganti rugi yang disiapkan mulai dari tanah, rumah hingga uang.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan, dari 900 warga, 300 warga sudah menyatakan siap untuk digeser ke Tanjung Banon.

"Pertama relokasi ke Galang kita tiadakan. Artinya kita menyetujui aspirasi dari masyarakat. Dengan demikian kita geser ke Tanjung Banon, itu masih di Rempang hanya 3 kilo," ungkap Bahlil.

Okezone pun telah merangkum hak-hak warga Pulau Rempang yang terdampak pergeseran ini:

1. Tanah

Warga Pulau Rempang diberikan alas hak 500 meter persegi dengan sertifikat hak milik.

2. Rumah Tipe 45

Warga Pulau Rempang juga dibuatkan rumah dengan tipe 45.

3. Uang

Sambil menunggu rumah yang dijanjikan selesai dibangun, warga Pulau Rempang mendapat uang tunggu Rp1.200.000 per orang.

4. Biaya Kontrak Rumah

Per KK di Pulau Rempang diberikan Rp1.200.000 sebagai uang kontrak rumah.

Halaman:
1 2
