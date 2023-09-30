Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

AS Terancam Tutup 1 Oktober, Pekerja Tak Digaji

Fadillah Rafli Anwari , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |17:57 WIB
AS Terancam Tutup 1 Oktober, Pekerja Tak Digaji
AS Terancam Tutup. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Amerika Serikat (AS) terancam tutup pada 1 Oktober. Kongres AS pun berupaya menggagalkan menyediakan dana untuk tahun fiskal yang dimulai pada Minggu.

Dampak penutupan AS akan terasa di seluruh dunia. Akan ada banyak pekerja yang dirumahkan sementara dari posisi mereka pada kebijakan luar negeri dan keamanan nasional atau diperintahkan untuk bekerja tanpa bayaran.

Penutupan pemerintahan juga dapat merusak reputasi Amerika Serikat (AS) pada saat pemerintahan Biden sedang berusaha membujuk banyak negara untuk memihak AS dibandingkan saingannya, China, dan bersatu mendukung Ukraina saat negara tersebut memerangi Rusia.

Kedutaan dan konsulat AS akan teap buka dan pemrosesan paspor serta visa akan terus berlanjut selama ada cukup dana untuk membiayai operasional. Perjalanan dinas, pidato, dan acara lainnya yang tidak penting akan dibatasi.

Beberapa program bantuan luar negeri mungkin juga kehabisan dana atau kesulitan menjalankan misinya. Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan bahwa, dengan terbatasnya staf yang tersedia untuk melaksanakan dan memantau program, mungkin terjadi keterlambatan dalam menanggapi krisis, memberikan bantuan kesehatan untuk program yang berfokus pada malaria, tuberkulosis atau HIV-AIDS, atau memberikan bantuan keamanan.

“Pekerjaan kami jelas akan terpengaruh oleh hal ini,” kata Menteri Luar Negeri Antony Blinken, dikutip dari VOA Indonesia, Sabtu (30/9/2023),

"Akan mempersulit upaya kita untuk mencoba memajukan keamanan nasional,” ujarnya.

Para anggota DPR AS keluar dari Gedung Capitol setelah rencana terakhir Ketua DPR AS Kevin McCarthy untuk menjaga pemerintahan tetap beroperasi untuk sementara gagal, Jumat 29 September 2023. Kegagalan RUU ini menempatkan jabatan McCarthy dalam bahaya serius.

Dan, meskipun Departemen Luar Negeri AS mengatakan akan menggunakan dana yang tersedia untuk membayar staf lokal selama mungkin, sebagian besar staf lokal di misi luar negeri tunduk pada undang-undang setempat yang melarang cuti – perintah untuk tidak bekerja – dan pekerjaan tidak dibayar. Hal ini dapat membuat departemen tersebut rentan terhadap tuntutan hukum.

Sebanyak 2 juta personel militer di negara itu akan tetap berdinas, dan sekitar setengah dari 800.000 pegawai sipil Pentagon akan dirumahkan, dan sebagian lainnya masih tetap bekerja tetapi tidak dibayar.

Kontrak yang diberikan sebelum penutupan akan terus berlanjut, dan Pentagon dapat memberikan pesanan baru untuk pasokan atau layanan yang diperlukan untuk melindungi keamanan nasional. Kontrak baru lainnya, termasuk pembaruan atau perpanjangan, tidak akan diberikan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/05/320/3110925/ariawan-PU4b_large.jpg
Kenaikan Tarif Impor China hingga Kanada Picu Perang Dagang Jilid II
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/18/320/3105690/kebakaran-OH6s_large.jpg
5 Fakta Kebakaran Los Angeles, Kerugian Rp2.400 Triliun hingga Rumah yang Selamat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/12/320/3103661/amerika_serikat-4VWi_large.jpg
Kerugian Kebakaran Los Angeles Tembus Rp2.415 Triliun, Bola Api Terbang di Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/28/320/3099385/amerika-berpotensi-gagal-bayar-utang-januari-2025-QffLPv8fRq.jpg
Amerika Berpotensi Gagal Bayar Utang Januari 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/06/320/3082945/prabowo-akan-temui-donald-trump-di-as-ini-bocoran-menteri-rosan-qMVdZ2iBtW.jpg
Prabowo Akan Temui Donald Trump di AS, Ini Bocoran Menteri Rosan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/06/320/3082864/trump-ungguli-kamala-harris-di-pilpres-as-dolar-as-tekan-rupiah-ke-rp15-832-XwFIm5xBPD.png
Dolar Perkasa Setelah Donald Trump Menangi Pilpres AS
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement