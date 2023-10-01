Jadi Urat Nadi Distribusi Energi di RI, PIS Angkut 157 Miliar Liter BBM

JAKARTA - PT Pertamina International Shipping (PIS) telah mengangkut 157 miliar liter kargo BBM sepanjang 2022. Hal ini menunjukkan sebagai peran penting distribusi energi di Indonesia.

CEO PIS Yoki Firnandi memaparkan PIS sebagai bagian dari Pertamina Group, merupakan urat nadi virtual dalam mendistribusikan energi di Indonesia, dengan ratusan kapal laut yang dikelola mengantarkan energi berupa BBM, LPG, dan lainnya agar bisa dinikmati oleh masyarakat.

BACA JUGA: Hutan Energi Dikembangkan demi Jaga Rantai Pasok Biomassa

“Selama tahun lalu, PIS mencatat telah mengangkut 157 miliar liter kargo berupa BBM, minyak mentah, bahkan LPG. Kapal-kapal PIS juga tidak hanya berlayar di Indonesia tetapi juga sudah berlayar di 26 rute internasional, hampir seluruh dunia sudah kita jelajahi,” ujar Yoki dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Minggu (1/10/2023).

Saat ini, PIS memiliki 97 kapal milik dan akan terus bertambah. PIS juga telah membuka kantor cabang di Singapura dan Dubai sebagai bukti komitmen ekspansi pasar global.

“Bisa dibilang PIS merupakan salah satu pemain shipping terbesar di Asia Tenggara, dan ke depannya akan terus bertumbuh," katanya.