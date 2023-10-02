Daftar Lengkap Harga BBM Pertamina per 2 Oktober 2023

Harga BBM Naik per 1 Oktober 2023 (Foto: Okezone)

JAKARTA – Bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi SPBU Pertamina naik pada bulan Oktober 2023.

Harga BBM non subsidi seperti Pertamax, Pertamax Turbo hingga Dexlite naik di seluruh wilayah Indonesia.

Seperti harga BBM Pertamax di Jakarta naik menjadi Rp14.000 per liter dari sebelumnya Rp13.300 per liter.

Sementara itu, harga BBM Pertamax di Papua juga naik Rp700 dari Rp13.600 per liter menjadi Rp14.300 per liter

Pertamina melakukan penyesuaian harga BBM umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Demikian seperti dilansir situs resmi Pertamina, Jakarta.

Berikut ini harga BBM Pertamax cs di wilayah seluruh Indonesia yang berlaku pada 1 Oktober 2023: