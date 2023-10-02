Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Ini Alasan Tarif LRT Jabodebek Maksimal Rp20.000

Heri Purnomo , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |07:59 WIB
Ternyata Ini Alasan Tarif LRT Jabodebek Maksimal Rp20.000
Tarif LRT Jabodebek sudah berlaku normal (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mulai 1 Oktober 2023 hingga akhir Februari 2024 tarif LRT Jabodebek mulai dari Rp3.000 dan maksimal Rp20.000. Sebelumnya tariff LRT Jabodetabek hanya Rp5.000 berlaku hingga September 2023.

Direktur PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo menjelaskan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan lantaran investasi yang dikeluarkan untuk pembangunan proyek kereta tanpa masinis tersebut menelan investasi yang banyak. Adapun nilai investasi proyek LRT Jabodebek mencapai Rp32,2 triliun.

"Kemarin tarifnya masih 5.000 sekarang tarifnya sudah disesuaikan karena investasinya LRT ini banyak," katanya di Stasiun Jatimulya, Minggu (1/10/2023).

Didiek mengatakan, dengan adanya penyesuaian tarif tersebut diharapkan LRT Jabodebek dapat terus melayani penumpang LRT Jabodebek yang terus mengalami peningkatan.

Untuk diketahui selama satu bulan beroperasi sejak diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 28 Agustus 2023 LRT Jabodebek telah melayani sebanyak 1,4 juta penumpang.

"Sehingga harapannya LRT bisa terus melayani masyarakat Dan harapannya dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, tahun ke tahun yang naik LRT semakin banyak," katanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170453/lrt_jakarta-KQFE_large.jpeg
Roberto Akyuwen Jadi Dirut LRT Jakarta, Ini Susunan Terbarunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/320/3167918/lrt_jabodebek-26wI_large.jpg
Proyek LRT Jakarta Fase 1B Dikebut, Progres Capai 67,12 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/320/3166500/lrt_jabodebek-MzHf_large.jpg
LRT Jabodebek Tingkatkan Pengamanan di Sejumlah Stasiun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/320/3163673/lrt_jabodebek-E9RT_large.jpg
HUT Ke-80 RI, Jumlah Penumpang LRT Jabodebek Capai 78 Ribu Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/320/3153292/lrt_jabodebek-0264_large.jpg
Jumlah Penumpang LRT Jabodebek Tembus 13 Juta pada Semester I-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/320/3148924/penumpang_lrt_jabodebek-oanW_large.jpg
PNS Jakarta Wajib Naik Transportasi Umum, Penumpang LRT Jabodebek Naik 12 Persen
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement