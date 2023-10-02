Ternyata Ini Alasan Tarif LRT Jabodebek Maksimal Rp20.000

JAKARTA - Mulai 1 Oktober 2023 hingga akhir Februari 2024 tarif LRT Jabodebek mulai dari Rp3.000 dan maksimal Rp20.000. Sebelumnya tariff LRT Jabodetabek hanya Rp5.000 berlaku hingga September 2023.

Direktur PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo menjelaskan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan lantaran investasi yang dikeluarkan untuk pembangunan proyek kereta tanpa masinis tersebut menelan investasi yang banyak. Adapun nilai investasi proyek LRT Jabodebek mencapai Rp32,2 triliun.

"Kemarin tarifnya masih 5.000 sekarang tarifnya sudah disesuaikan karena investasinya LRT ini banyak," katanya di Stasiun Jatimulya, Minggu (1/10/2023).

Didiek mengatakan, dengan adanya penyesuaian tarif tersebut diharapkan LRT Jabodebek dapat terus melayani penumpang LRT Jabodebek yang terus mengalami peningkatan.

Untuk diketahui selama satu bulan beroperasi sejak diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 28 Agustus 2023 LRT Jabodebek telah melayani sebanyak 1,4 juta penumpang.

"Sehingga harapannya LRT bisa terus melayani masyarakat Dan harapannya dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, tahun ke tahun yang naik LRT semakin banyak," katanya.