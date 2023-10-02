Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Miskomunikasi Bikin Konflik Rempang, Bahlil: Lahirlah Itu Gas Air Mata

Himayatul Azizah , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |15:48 WIB
Miskomunikasi Bikin Konflik Rempang, Bahlil: Lahirlah Itu Gas Air Mata
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia jelaskan soal konflik Pulau Rempang. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa awal mula konflik di Rempang, Kepulauan Riau, disebabkan oleh kesalahpahaman atau miskomunikasi.

"Kami akui bahwa memang dalam proses komunikasi awal, terjadi miskomunikasi," kata Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI Jakarta dikutip Antara, Senin (2/10/2023).

Bahlil mengakui kesalahpahaman itu awalnya terjadi saat perwakilan kementerian teknis akan melakukan pengukuran lahan yang akan dieksekusi. Namun, saat tim akan masuk ke areal, ada informasi liar yang beredar bahwa akan ada relokasi.

"Kemudian, saudara-saudara saya di sana tidak salah juga. Karena informasinya mungkin merisaukan mereka, kemudian mereka memalang jalan dengan pohon yang ditumbangkan," katanya.

Padahal, jalur yang dipalang itu merupakan jalan utama yang tidak hanya menghubungkan kampung adat Rempang tetapi juga jalan lainnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176476/prabowo_subianto-YXjl_large.jpg
Ada Wakil Dubes RI di China, Dunia Usaha Optimistis Perdagangan dan Investasi Meningkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/320/3171946/utusan_presiden_soal_investasi-CQ5N_large.JPG
RI Berpotensi Jadi Pusat Investasi Hijau Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/622/3171475/investasi_untuk_gen_z-xYK5_large.jpg
Tips Investasi untuk Gen Z: Rencanakan Masa Depan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/320/3167097/bei-GtVM_large.jpg
Investor Diminta Bijak Berinvestasi di Tengah Aksi Demo, Jangan Berdasarkan Rumor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/320/3158844/realisasi_investasi_semester_i_2025-nzDB_large.jpg
Realisasi Investasi Tembus Rp942,9 Triliun pada Semester I-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/320/3157748/investasi-rSyU_large.jpg
Bidik Investasi Rp430 Triliun, Ini Daftar Proyek di Jakarta yang Ditawarkan ke Investor
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement