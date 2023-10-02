RI Temukan Harta Karun Migas Baru, Jadi Temuan Terbesar Tahun Ini

ABU DHABI – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memberikan apresiasi atas penemuan cadangan gas di Wilayah Kerja North Ganal Kalimantan Timur dalam jumlah yang signifikan dengan perkiraan awal Gas in Place 5 triliun cubic feet (tcf).

Kabar yang menggembirakan tersebut disampaikan oleh Head of Regional and Far East Eni saat bertemu dengan Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto pada ajang ADIPEC, Minggu, 1 Oktober 2023 di Abu Dhabi.

Dengan perkiraan awal discovered resources sebesar kurang lebih 609 MMBOE (recoverable), penemuan ini menjadikan temuan di sumur Geng North – 1 menjadi salah satu dari 3 besar temuan eksplorasi dunia di tahun 2023.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menyampaikan apresiasi atas penemuan Eni dalam jumlah yang signifikan di Wilayah Kerja North Ganal.