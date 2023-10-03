Jokowi Buka-bukaan Nasib Argo Parahyangan Usai Kereta Cepat Whoosh Diresmikan

Presiden Jokowi bahas nasib Kereta Api Argo Parahyangan usai Kereta Cepat diresmikan. (Foto: MPI)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapan soal Kereta Api Argo Parahyangan setelah resmi beroperasinya Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

"Kita akan melihat bagaimana perkembangannya nanti. Masyarakat akan memiliki banyak opsi. Mereka memiliki beragam pilihan untuk mobilitasnya. Ini adalah hal yang positif," ujar Jokowi di Stasiun Padalarang, Bandung, Senin, 2 Oktober 2023.

Menurut Jokowi, banyaknya opsi ini memungkinkan masyarakat untuk memilih apakah akan menggunakan jalan nasional atau jalan tol.

"Sama halnya dengan pilihan rute jalan. Masyarakat dapat memilih apakah akan melalui jalan nasional atau jalan tol. Semuanya terserah pada preferensi mereka," tambahnya.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan telah memastikan bahwa layanan Kereta Api Argo Parahyangan akan tetap berjalan meskipun Kereta Cepat Jakarta-Bandung telah beroperasi.

Layanan Kereta Api Argo Parahyangan dipastikan tidak akan mengalami perubahan atau penutupan.