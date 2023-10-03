Peringatan! Pendapatan Negara Jangan Digunakan Beli Barang Impor

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi peringatan kepada semua pejabat pemerintah pusat dan daerah agar tidak menggunakan pendapatan negara untuk membeli barang impor.

“Jangan sampai uang, pendapatan yang kita kumpulkan dari pajak, retribusi, dari PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), dari royalti, dari deviden di BUMN, dari bea ekspor, dari PPN, PPh (pajak penghasilan) badan, PPh karyawan dikumpulkan, sangat sulit mengumpulkan itu menjadi APBN menjadi APBD, kemudian kita belanjanya barang impor,” kata Jokowi, saat berpidato dalam Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Korpri, dikutip dari Antara, Jakarta, Selasa (3/10/2023).

Jokowi juga meminta prioritas belanja produk dalam negeri dilakukan di semua unsur dinas. Hal itu karena jika jajaran pemerintah masih mengutamakan produk impor, maka belanja negara tidak dapat memberikan faktor pemacu kegiatan ekonomi masyarakat terutama sektor UMKM.

“Tidak memiliki trigger ekonomi terhadap produk-produk yang dihasilkan UMKM, perusahaan-perusahaan di dalam negeri, malah memberikan trigger ekonomi kepada negara lain. Apakah bener seperti ini? Ini saya ingatkan,” ujar Jokowi.