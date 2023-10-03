Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Peringatan! Pendapatan Negara Jangan Digunakan Beli Barang Impor

Nurfathiya Efsya , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |16:12 WIB
Peringatan! Pendapatan Negara Jangan Digunakan Beli Barang Impor
Jokowi Peringatkan Pendapatan Negara Jangan Dibelikan Produk Impor. (Foto: Okezone.com/Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi peringatan kepada semua pejabat pemerintah pusat dan daerah agar tidak menggunakan pendapatan negara untuk membeli barang impor.

“Jangan sampai uang, pendapatan yang kita kumpulkan dari pajak, retribusi, dari PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), dari royalti, dari deviden di BUMN, dari bea ekspor, dari PPN, PPh (pajak penghasilan) badan, PPh karyawan dikumpulkan, sangat sulit mengumpulkan itu menjadi APBN menjadi APBD, kemudian kita belanjanya barang impor,” kata Jokowi, saat berpidato dalam Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Korpri, dikutip dari Antara, Jakarta, Selasa (3/10/2023).

Jokowi juga meminta prioritas belanja produk dalam negeri dilakukan di semua unsur dinas. Hal itu karena jika jajaran pemerintah masih mengutamakan produk impor, maka belanja negara tidak dapat memberikan faktor pemacu kegiatan ekonomi masyarakat terutama sektor UMKM.

“Tidak memiliki trigger ekonomi terhadap produk-produk yang dihasilkan UMKM, perusahaan-perusahaan di dalam negeri, malah memberikan trigger ekonomi kepada negara lain. Apakah bener seperti ini? Ini saya ingatkan,” ujar Jokowi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/320/3092782/jualan-produk-fashion-masih-laris-manis-ini-buktinya-RAphD9Nu7A.jpg
Jualan Produk Fashion Masih Laris Manis, Ini Buktinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/13/455/3085501/5-cara-membuat-barcode-dengan-mudah-JZPuR1XHx4.jpg
5 Cara Membuat Barcode dengan Mudah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/320/3086718/masyarakat-ri-sudah-tak-lagi-lihat-merek-produk-yang-penting-murah-wDa5yYp03Z.jpg
Masyarakat RI Sudah Tak Lagi Lihat Merek Produk, yang Penting Murah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/320/3068105/70-bahan-baku-impor-harga-jual-produk-di-ri-masih-mahal-Aqqkz5LQN0.jpg
70% Bahan Baku Impor, Harga Jual Produk di RI Masih Mahal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/29/320/3041191/daftar-terbaru-boikot-produk-terafiliasi-israel-starbucks-hilang-ITM3Rq8QQq.png
Daftar Terbaru Boikot Produk Terafiliasi Israel, Starbucks Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/29/320/3027823/pengadaan-barang-dan-jasa-rumah-sakit-wajib-pakai-produk-lokal-oAzOBw4HiP.jfif
Pengadaan Barang dan Jasa Rumah Sakit Wajib Pakai Produk Lokal
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement