Di Mana Mentan Syahrul Yasin Limpo? Hilang Kontak Usai Keliling Eropa

JAKARTA - Keberadaan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mendadak tidak diketahui pasca melakukan kunjungan kerjanya ke beberapa negara di Eropa.

Sempat dikabarkan bertolak ke Jakarta pada Minggu, 1 Oktober 2023 lalu, namun hingga saat ini keberadaan Mentan tidak ada yang mengetahui bahkan Wakilnya sendiri, Harvick Hasnul Qolbi.

"Jadi sampai hari ini kita terus mencari keberadaan pak Menteri karena memang sampai detik ini kita belum ada kabar mengenai keberadaan pak Menteri SYL," kata Wamentan Harvick di Istana Negara, Selasa (3/9/2023).

Harvick menjelaskan, saat kunjungan kerja Mentan ke Eropa memang didamping oleh beberapa pejabat Eselon I Kementerian Pertanian.

Seperti Dirjen Hortikultura Prihasto Setyanto, dan Dirjen Prasarana dan Saran Pertanian (PSP) Ali Jamil.

Tapi menurutnya rombongan Kementan itu tidak berada dalam rute perjalanan yang sama saat bertolak ke Jakarta.

Hal itu dikatan Harvick disebabkan oleh keterbatasan okupansi pesawat, sehingga rombongan Kementan harus beda maskapai.