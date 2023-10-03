Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Di Mana Mentan Syahrul Yasin Limpo? Hilang Kontak Usai Keliling Eropa

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |16:37 WIB
Di Mana Mentan Syahrul Yasin Limpo? Hilang Kontak Usai Keliling Eropa
Wamentan, Harvick Hasnul Qolbi akui hilang kontak dengan Mentan Syahrul Yasin Limpo. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Keberadaan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mendadak tidak diketahui pasca melakukan kunjungan kerjanya ke beberapa negara di Eropa.

Sempat dikabarkan bertolak ke Jakarta pada Minggu, 1 Oktober 2023 lalu, namun hingga saat ini keberadaan Mentan tidak ada yang mengetahui bahkan Wakilnya sendiri, Harvick Hasnul Qolbi.

 BACA JUGA:

"Jadi sampai hari ini kita terus mencari keberadaan pak Menteri karena memang sampai detik ini kita belum ada kabar mengenai keberadaan pak Menteri SYL," kata Wamentan Harvick di Istana Negara, Selasa (3/9/2023).

Harvick menjelaskan, saat kunjungan kerja Mentan ke Eropa memang didamping oleh beberapa pejabat Eselon I Kementerian Pertanian.

 BACA JUGA:

Seperti Dirjen Hortikultura Prihasto Setyanto, dan Dirjen Prasarana dan Saran Pertanian (PSP) Ali Jamil.

Tapi menurutnya rombongan Kementan itu tidak berada dalam rute perjalanan yang sama saat bertolak ke Jakarta.

Hal itu dikatan Harvick disebabkan oleh keterbatasan okupansi pesawat, sehingga rombongan Kementan harus beda maskapai.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176428/mentan_amran-n1hE_large.jpg
Ternyata Ini Alasan Mentan Amran Ditunjuk Kepala Bapanas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/320/3175764/mentan_amran-1A8c_large.jpg
Hilirisasi Kelapa, Mentan: Potensi Devisa Capai Rp2.400 Triliun per Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/320/3172158/petani_ngeluh_harga_pupuk_masih_naik-3sqd_large.jpg
Hari Tani Nasional, Petani Ngeluh ke Mentan Harga Pupuk Subsidi Mahal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/320/3167432/mentan_amran-zCQ7_large.jpg
Anggaran Kementan Naik Jadi Rp40 Triliun di 2026, Ini Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/320/3163978/mentan_amran-NlhS_large.jpg
Mentan Buka Suara soal Penggilingan Besar Wajib Kantongi Izin Khusus Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/320/3155896/beras_oplosan-M4Iu_large.jpg
Kementan: Beras Food Station Diperiksa di 5 Laboratorium Berbeda, Hasilnya Tak Sesuai Standar Mutu
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement