HOME FINANCE PROPERTY

Kepala Bappenas: Pembangunan IKN Tempatkan Indonesia Jadi Posisi Strategis Dunia

Candra Gunawan Nurhakim , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |16:34 WIB
Kepala Bappenas: Pembangunan IKN Tempatkan Indonesia Jadi Posisi Strategis Dunia
Kepala Bappenas jelaskan soal Proyek IKN (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menyatakan bahwa pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menempatkan Indonesia di posisi strategis global.

"Pembangunan IKN Nusantara menempatkan Indonesia dalam posisi yang strategis dalam jalur perdagangan dunia, aliran investasi, inovasi dan teknologi," ujar Suharso dalam Rapat Paripurna ke-7 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 dikutip Antara, Selasa (3/10/2023).

IKN Nusantara menjadi mesin penggerak perekonomian baru Indonesia dan menjadi pemicu penguatan rantai nilai domestik.

Indonesia merupakan negara yang disatukan, bukan dipisahkan oleh lautan dan melalui visi Indonesia Emas 2045 yakni Indonesia sebagai negara yang berdaulat, maju dan berkelanjutan.

Dengan demikian, segala bentuk pembangunan dan transformasi harus dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut di mana salah satunya melalui pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan.

1 2
