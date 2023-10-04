Advertisement
HOT ISSUE

Cek Stok Beras di Pasar Induk Cipinang, Erick Thohir: Harga Tertinggi 7 Tahun Terakhir

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |11:12 WIB
Cek Stok Beras di Pasar Induk Cipinang, Erick Thohir: Harga Tertinggi 7 Tahun Terakhir
Menteri BUMN Erick Thohir Tinjau Stok Beras di Pasar (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melakukan peninjauan operasi pasar beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur.

Menurutnya komoditas yang mengalami kenaikan harga tertinggi selama tujuh tahun terakhir diantaranya beras, minyak goreng, jagung, hingga pangan dasar lainnya.

"Memang kita lihat situasi dunia, harga pangan ini tertinggi selama tujuh tahun terakhir, tidak hanya beras, ada juga minyak, jagung, dan lain-lain," ujar Erick saat ditemui di PIBC, Rabu (4/10/2023).

Di sisi pasokan, lanjut Erick, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menginstruksikan agar perusahaan pelat merah mengambil langkah strategis untuk mengamankan stok pangan secara nasional.

Dia mencontohkan, stok beras yang berada di gudang Bulog saat ini sudah mencapai 1,7 juta ton dan diperkirakan naik menjadi 2 juta ton pada November tahun ini.

"Tetapi tentu Presiden memastikan stok aman, di Bulog ini (beras) 1,7 juta ton, November 2 juta ton," ucapnya.

