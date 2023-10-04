Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Penjual TikTok Shop Pamit Jelang Ditutup, Sampai Ada yang Nangis!

Zuhirna Wulan Dilla , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |16:56 WIB
Penjual TikTok Shop Pamit Jelang Ditutup, Sampai Ada yang Nangis!
Penjual TikTok Shop pamit. (Foto: TikTok)
A
A
A

JAKARTA - Penjual TikTok Shop beramai-ramai melakukan pamit jelang penutupan pada hari ini, Rabu (4/10/2023) pukul 17.00 WIB.

Bahkan ada penjual yang sampai menangis menyebut kalau ini merupakan hari live terakhirnya di TikTok.

 BACA JUGA:

Salah satunya adalah admin dari penjual make up Barenblis yang sampai meneteskan air mata.

"Aku sampai nangis, hua nangis banget, terima kasih ya semuanya, dadahh, makasih semuanya guys," katanya saat melakukan live di TikTok sore ini.

Kemudian ada juga admin dari Wardah yang ikut pamit di live terakhir tersebut.

 BACA JUGA:

"Terima kasih sudah checkout ya guys di hari terakhir, berkah rezeki kalian ya," kata admin Wardah tersebut.

Lalu ada juga admin dari penjual baju kucing di akun Pororo yang begitu hits di TikTok.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/320/3139388/jose_mujica-u3qs_large.jpg
Presiden Termiskin di Dunia Jose Mujica Tutup Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/320/3098073/5-berita-terpopuler-60-perusahaan-bakal-phk-karyawan-hingga-presiden-prabowo-sakit-d1LkLjhHTX.png
5 Berita Terpopuler: 60 Perusahaan Bakal PHK Karyawan hingga Presiden Prabowo Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/320/3083780/cara-cairkan-limit-gopay-paylater-ke-rekening-VCRDUvu0Xd.jpeg
Cara Cairkan Limit Gopay Paylater Ke Rekening
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/05/622/3071152/cara-mendapatkan-saldo-dana-gratis-rp200-000-setiap-hari-k1BhGITChd.jpg
Cara Mendapatkan Saldo DANA Gratis Rp200.000 Setiap Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/320/3061188/penggunaan-teknologi-digital-pacu-efisiensi-bisnis-8e12qC85Ar.jpg
Penggunaan Teknologi Digital Pacu Efisiensi Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/320/3059194/sosok-faisal-basri-di-mata-mentan-amran-kritis-namun-terukur-aMRUjB20c9.jpg
Sosok Faisal Basri di Mata Mentan Amran: Kritis Namun Terukur
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement