Penjual TikTok Shop Pamit Jelang Ditutup, Sampai Ada yang Nangis!

JAKARTA - Penjual TikTok Shop beramai-ramai melakukan pamit jelang penutupan pada hari ini, Rabu (4/10/2023) pukul 17.00 WIB.

Bahkan ada penjual yang sampai menangis menyebut kalau ini merupakan hari live terakhirnya di TikTok.

Salah satunya adalah admin dari penjual make up Barenblis yang sampai meneteskan air mata.

"Aku sampai nangis, hua nangis banget, terima kasih ya semuanya, dadahh, makasih semuanya guys," katanya saat melakukan live di TikTok sore ini.

Kemudian ada juga admin dari Wardah yang ikut pamit di live terakhir tersebut.

"Terima kasih sudah checkout ya guys di hari terakhir, berkah rezeki kalian ya," kata admin Wardah tersebut.

Lalu ada juga admin dari penjual baju kucing di akun Pororo yang begitu hits di TikTok.