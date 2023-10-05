Bertemu Menhub, Sri Mulyani: Kita Ngobrol Ringan Sampai Berat

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berjumpa kembali dengan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. Pertemuan itu diabadikan pada Instagram resmi Menkeu Sri Mulyani.

"Senang sekali kemarin bisa jumpa lagi dengan kolega di kabinet, Menteri Perhubungan @budikaryas," ujar Sri di Jakarta, Kamis (5/10/2023).

Pasalnya, Sri selalu bisa berbincang soal apa saja ketika bertemu dengan Menhub.

"Saya kalau ketemu dengan Pak Budi bisa ngobrol apa saja, dari yang ringan-ringan sampai yang berat-berat. Dari warna seragam sampai transportasi darat," ungkap Sri.

Bahkan, dia menyebutkan satu kebiasaan khas Budi yang menunjukkan betapa sosok Menteri Perhubungan tersebut sangat peduli terhadap kesehatan.