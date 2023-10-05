Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Percakapan Miliarder Dato Sri Tahir saat Minta Restu ke Sang Ibu: Ada Mama, Baru Uwo

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |13:24 WIB
Percakapan Miliarder Dato Sri Tahir saat Minta Restu ke Sang Ibu: Ada Mama, Baru Uwo
Dato Sri Tahir minta doa ke Sang Ibu. (Foto: Instagram)
JAKARTA - Ada momen yang membuat haru dari orang terkaya Indonesia, Dato Sri Tahir. Momen itu saat dia mengobrol dengan sang Ibu sebelum berangkat bekerja.

Dilansir melalui akun Instagram milik pengacara kondang Indonesia yakni Hotman Paris @hotmanparisofficial, dalam unggahan reels di Instagramnya membagikan mengenai kedekatan konglomerat Indonesia tersebut bersama dengan sang Ibu.

Dalam video tersebut, memperlihatkan ketelatenan Tahir dalam mengurus sang Ibu yang berusia lanjut, dengan menyuapinya makan.

Dapat terlihat juga kalau saat itu Tahir hendak ingin berpamitan untuk bekerja.

Di mana terlihat Tahir menjelaskan kepada sang Ibu kalau ia hendak membangun rumah sakit di Ibu Kota Nusantara (IKN).

