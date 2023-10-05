Terseret Kasus Korupsi, Mentan: Saya Selesaikan Semua Prosesnya

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) buka suara terkait dugaan kasus korupsi yang tengah diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mentan memastikan siap menyelesaikan semua proses pemeriksaan di tengah adanya isu terlibat dalam pusaran kasus korupsi.

"Pada saatnya akan saya beri penjelasan. Saya akan menyelesaikan semua proses prosesnya," ujar Mentan SYL di kantornya, Kamis (5/10/2023).

Sebelumnya Mentan SYL mendatangi Gedung A Kantor Pusat Kementan. Kunjungan Mentan ini merupakan tindak lanjut hasil kunjungan kerja yang sebelumnya dilakukan ke Eropa pada akhir September lalu.

Pantauan MNC Portal pada pukul 09.15 WIB Mentan SYL tiba di Kantor Kementan. Kemudian keluar sekitar pukul 12.20 WIB dengan penjagaan ketat dari sekuriti yang berjaga.