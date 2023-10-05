Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Terseret Kasus Korupsi, Mentan: Saya Selesaikan Semua Prosesnya

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |13:24 WIB
Terseret Kasus Korupsi, Mentan: Saya Selesaikan Semua Prosesnya
Mentan Syahrul Yasin Limpo di Kantor Kementan. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) buka suara terkait dugaan kasus korupsi yang tengah diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mentan memastikan siap menyelesaikan semua proses pemeriksaan di tengah adanya isu terlibat dalam pusaran kasus korupsi.

"Pada saatnya akan saya beri penjelasan. Saya akan menyelesaikan semua proses prosesnya," ujar Mentan SYL di kantornya, Kamis (5/10/2023).

Sebelumnya Mentan SYL mendatangi Gedung A Kantor Pusat Kementan. Kunjungan Mentan ini merupakan tindak lanjut hasil kunjungan kerja yang sebelumnya dilakukan ke Eropa pada akhir September lalu.

Pantauan MNC Portal pada pukul 09.15 WIB Mentan SYL tiba di Kantor Kementan. Kemudian keluar sekitar pukul 12.20 WIB dengan penjagaan ketat dari sekuriti yang berjaga.

Halaman:
1 2
