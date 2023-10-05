Bantah Tuduhan Laporan Keuangan Fiktif Bakhtiar Rosyid, Telkom: Sudah Melapor ke BEI dan Kita Transparan

JAKARTA - PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) membantah tuduhan terkait pembuatan laporan keuangan Telkom pada tahun 2017-2018 yang tidak benar. Adapun tuduhan tersebut ditujukan kepada Direksi PT Telkom dan juga Menteri BUMN.

Di mana tuduhan tersebut terdaftar dalam gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor: 160/Pdt.G/2023 / PN.Jkt.Pst oleh Mantan Direktur Human Capital & Finance PT Sigma Cipta Caraka yang merupakan unit usaha Perusahaan Telkom Bakhtiar Rosyidi.

Kuasa Hukum Telkom, Juniver Girsang mengatakan bahwa dengan adanya tuduhan tersebut sangat merugikan pihak Telkom sebagai perusahaan terbuka.

Sehingga pihak Telkom dimintai klarifikasi oleh Bursa Efek Indonesia terkait dengan tuduhan yang tidak berdasar menurut fakta dan menurut hukum tersebut.

"Setelah melaporkan ke BEI, mereka sudah paham bahwa kita transparan dan ada bukti dan juga tidak dibenarkan opini-opini itu (laporan fiktif)," katanya dalam konfrensi pers di Jakarta, Kamis (5/10/2023).