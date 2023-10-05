Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bantah Tuduhan Laporan Keuangan Fiktif Bakhtiar Rosyid, Telkom: Sudah Melapor ke BEI dan Kita Transparan

Heri Purnomo , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |14:31 WIB
Bantah Tuduhan Laporan Keuangan Fiktif Bakhtiar Rosyid, Telkom: Sudah Melapor ke BEI dan Kita Transparan
Penjelasan PT Telkom Tbk (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) membantah tuduhan terkait pembuatan laporan keuangan Telkom pada tahun 2017-2018 yang tidak benar. Adapun tuduhan tersebut ditujukan kepada Direksi PT Telkom dan juga Menteri BUMN.

Di mana tuduhan tersebut terdaftar dalam gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor: 160/Pdt.G/2023 / PN.Jkt.Pst oleh Mantan Direktur Human Capital & Finance PT Sigma Cipta Caraka yang merupakan unit usaha Perusahaan Telkom Bakhtiar Rosyidi.

Kuasa Hukum Telkom, Juniver Girsang mengatakan bahwa dengan adanya tuduhan tersebut sangat merugikan pihak Telkom sebagai perusahaan terbuka.

Sehingga pihak Telkom dimintai klarifikasi oleh Bursa Efek Indonesia terkait dengan tuduhan yang tidak berdasar menurut fakta dan menurut hukum tersebut.

"Setelah melaporkan ke BEI, mereka sudah paham bahwa kita transparan dan ada bukti dan juga tidak dibenarkan opini-opini itu (laporan fiktif)," katanya dalam konfrensi pers di Jakarta, Kamis (5/10/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/278/3170396/telkom-oixu_large.jpg
Direksi dan Komisaris Telkom Dirombak, Posisi Wadirut Dihapus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/320/3167716/ceo_danantara_rosan-moqU_large.jpg
RUPSLB Telkom Ditunda, Ini Penjelasan CEO Danantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/278/3152920/telkom-fri3_large.jpg
Transformasi Bisnis Telkom Hasilkan Rp241 Triliun Bagi Negara, Ini Respons Komisi VI DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/278/3142468/angga_raka_prabowo_jadi_komut_telkom-qxiK_large.jpg
Wamen Komdigi Angga Raka Prabowo Jadi Komut Telkom, Ini Profilnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/278/3142432/dirut_telkom_dian-Xc6i_large.JPG
Mantan Bos XL Dian Siswarini Jadi Dirut Telkom Gantikan Ririek Adriansyah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/278/3142413/telkom_bagi_bagi_dividen-w6IE_large.jpg
Telkom Bagi-Bagi Dividen Rp21 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement