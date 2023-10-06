Wall Street Melemah Imbas Investor Menunggu Data Tenaga Kerja

JAKARTA - Wall Street berakhir turun tipis setelah menguat dari posisi terendah pada akhir perdagangan Jumat (6/10/2023) waktu setempat.

Hal itu karena investor menunggu laporan pekerjaan bulanan pada hari Jumat dan kemungkinan petunjuk lebih lanjut mengenai prospek suku bunga.

Mengutip Reuters, Dow Jones Industrial Average (DJI) turun 9,98 poin, atau 0,03%, menjadi 33.119,57, S&P 500 (SPX) kehilangan 5,56 poin, atau 0,13%, menjadi 4.258,19 dan Nasdaq Composite (IXIC) turun 16,18 poin, atau 0,12% menjadi 13.219,83.

Data AS mengenai klaim awal tunjangan pengangguran negara menunjukkan kondisi pasar tenaga kerja yang masih tangguh, sehari setelah laporan menunjukkan gaji swasta AS meningkat kurang dari perkiraan pada bulan September.

Laporan gaji bulanan pada hari Jumat bisa menjadi berita ekonomi paling penting minggu ini, namun investor masih khawatir mengenai apakah Federal Reserve akan mempertahankan suku bunga lebih tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama.

Patokan imbal hasil Treasury AS menurun. Awal pekan ini, angka tersebut mencapai angka tertinggi sejak 2007.

Saham-saham berakhir jauh dari level terlemahnya pada sesi ini, dan para ahli strategi mencatat S&P 500 bertahan di atas rata-rata pergerakan 200 hari, saat ini di sekitar 4,206.