Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

BEI Pantau Saham AHAP dan DGNS Imbas Naik Tajam

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |09:15 WIB
BEI Pantau Saham AHAP dan DGNS Imbas Naik Tajam
Saham AHAP dan DGNS masuk radar UMA (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) memantau pergerakan PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk (AHAP) dan PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk (DGNS). Dua saham tersebut masuk radar UMA BEI lantaran terjadi peningkatan harga pada dua saham per 3 Oktober 2023.

"Dengan ini kami menginformasikan adanya peningkatan harga saham AHAP dan DGNS yang di luar kebiasaan yang di luar kebiasaan (Unusual Market Activity)," tulis surat yang ditandatangani Kepala Divisi Pengawasan Transaksi Yulianto Aji Sadono dan Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan Pande Made Kusuma Ari A., Rabu (4/10/2023).

Untuk saham AHAP, emiten yang bergerak dalam bidang asuransi umum dan termasuk kerugian reasuransi ini menunjukkan gerak saham yang naik secara signifikan, menguat 19,80% pada 5 hari terakhir perdagangan. Adapun, saham AHAP ditutup menguat 0,83% pada perdagangan Selasa (3/10) di level 121.

Selanjutnya saham DGNS, emiten bagian dari BMHS (Bundamedik Healthcare System), penyedia layanan kesehatan dengan teknologi medis modern untuk masalah kesehatan ibu dan anak ini juga mengalami peningkatan yang signifikan. ACST terpantau ditutup menguat 2,94% ke level 280 pada perdagangan Selasa dan dalam sepekan sudah naik 19,66%.

Pengumuman UMA tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Informasi terakhir mengenai AHAP adalah informasi tanggal 8 September 2023 yang dipublikasikan melalui website BEI tentang laporan bulanan registrasi pemegang efek.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/278/3177321/ihsg_menguat-j7Q1_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.132 Jelang Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/278/3176875/ihsg_melemah-uegS_large.jpg
IHSG Melemah Lagi ke 8.034, Saham-Saham Ini Lesu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/278/3176649/boy_thohir-v9Us_large.png
Boy Thohir Buyback 1,3 Juta Lembar Saham Merdeka Gold Resources (EMAS)
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/278/3176647/ihsg_melemah-I1tu_large.jpg
IHSG Sesi I Melemah ke 8.171, Saham BRPT Milik Prajogo Pangestu Anjlok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/622/3176408/motiontrade-IbCT_large.jpg
Tips MotionTrade: Inilah 4 Pentingnya Laporan Keuangan bagi Investor Pemula
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/278/3175722/purbaya-iW4Z_large.jpg
Sebulan Jadi Menkeu, Purbaya Pamer IHSG Naik Kencang
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement