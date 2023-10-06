Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Erick Thohir Tantang Anak-Anak Muda Majukan BUMN ke Kancah Global

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |11:27 WIB
Erick Thohir Tantang Anak-Anak Muda Majukan BUMN ke Kancah Global
Menteri BUMN Erick Thohir bicara soal Anak Muda (Foto: Kementerian BUMN)
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberi tantangan besar bagi anak muda Indonesia. Terutama untuk mereka yang tengah meniti karir di perusahaan pelat merah.

Erick memberikan tantangan untuk memajukan bisnis BUMN hingga ke kancah global. Dia berharap anak mudah bisa melaksanakan hal tersebut.

"Saya berharap anak-anak muda mampu membuat perusahaan-perusahaan BUMN semakin mendunia," ujar Erick melalui akun Instagramnya, Jumat (6/10/2023).

Menurutnya, dengan BUMN go global ikut memberikan dampak terhadap pertumbuhan makro ekonomi nasional hingga mensejahterakan masyarakat.

"Mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mensejahterakan masyarakat. Bismillah, bisa!," ucapnya.

