Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Berpotensi Melemah, Berikut Saham Pilihannya

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |07:16 WIB
IHSG Hari Ini Berpotensi Melemah, Berikut Saham Pilihannya
IHSG hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini berpotensi melemah pada sepanjang perdagangan.

Adapun pergerakan indeks saham akan berada di kisaran 6.823 – 7.000.

 BACA JUGA:

Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project, William Hartanto mengatakan IHSG melanjutkan pelemahan dengan estimasi support pada 6.823.

"Masih besarnya tekanan jual setiap harinya, menambah ketidakmenarikan IHSG dan membuat kepanikan pasar meningkat," tulis William dalam analisisnya, Jumat (6/10/2023).

Menurut William, jika dilihat dari kenaikan nilai transaksi harian yang terjadi justru saat IHSG melemah.

 BACA JUGA:

"Walaupun begitu, sebenarnya tekanan ini bisa dibilang mayoritas dari sektor pertambangan dan bisa menjadi hal yang wajar karena adanya beberapa faktor yang kurang bagus seperti laporan keuangan tidak sesuai harapan, dan pelemahan komoditas seperti minyak dan batu bara. Sedangkan sektor lainnya bisa dikatakan aman," jelas dia.

Untuk faktor teknikal, indikator MACD masih meneruskan pergerakan yang membentuk bearish divergence, dimana secara teknikal mengindikasikan bahwa IHSG masih dalam tren melemah, walaupun jika diambil garis besarnya IHSG masih sideways, namun cenderung menguji support pada 6823.

Untuk sentimen, belum ada sentimen baru yang perlu diperhatikan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/01/320/2912610/hutama-karya-sulap-rugi-jadi-laba-rp34-miliar-dNLq6MYPyI.jpg
Hutama Karya Sulap Rugi Jadi Laba Rp34 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/01/278/2912095/ihsg-berpotensi-ke-level-rp6-800-di-awal-november-2023-tCv32WCtZl.jfif
IHSG Berpotensi ke Level 6.800 di Awal November 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/278/2911536/ihsg-turun-0-51-ke-level-6-701-di-jeda-makan-siang-nIXsT2Y5IT.jpg
IHSG Turun 0,51% ke Level 6.701 di Jeda Makan Siang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/278/2911426/182-saham-menguat-ihsg-dibuka-naik-ke-6-737-x30rkFhwMI.jfif
182 Saham Menguat, IHSG Dibuka Naik ke 6.737
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/278/2911367/ihsg-diprediksi-masih-di-zona-merah-simak-analisanya-e4ertP7Llz.jfif
IHSG Diprediksi Masih di Zona Merah, Simak Analisanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/30/278/2911036/376-saham-merah-ihsg-hari-ini-melemah-ke-level-6-735-WrFpLtkV0n.jpeg
376 Saham Merah, IHSG Hari Ini Melemah ke Level 6.735
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement