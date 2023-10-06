IHSG Hari Ini Berpotensi Melemah, Berikut Saham Pilihannya

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini berpotensi melemah pada sepanjang perdagangan.

Adapun pergerakan indeks saham akan berada di kisaran 6.823 – 7.000.

Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project, William Hartanto mengatakan IHSG melanjutkan pelemahan dengan estimasi support pada 6.823.

"Masih besarnya tekanan jual setiap harinya, menambah ketidakmenarikan IHSG dan membuat kepanikan pasar meningkat," tulis William dalam analisisnya, Jumat (6/10/2023).

Menurut William, jika dilihat dari kenaikan nilai transaksi harian yang terjadi justru saat IHSG melemah.

"Walaupun begitu, sebenarnya tekanan ini bisa dibilang mayoritas dari sektor pertambangan dan bisa menjadi hal yang wajar karena adanya beberapa faktor yang kurang bagus seperti laporan keuangan tidak sesuai harapan, dan pelemahan komoditas seperti minyak dan batu bara. Sedangkan sektor lainnya bisa dikatakan aman," jelas dia.

Untuk faktor teknikal, indikator MACD masih meneruskan pergerakan yang membentuk bearish divergence, dimana secara teknikal mengindikasikan bahwa IHSG masih dalam tren melemah, walaupun jika diambil garis besarnya IHSG masih sideways, namun cenderung menguji support pada 6823.

Untuk sentimen, belum ada sentimen baru yang perlu diperhatikan.