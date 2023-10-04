IHSG Ditutup Melemah ke Level 6.886

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup turun 54,31 poin atau 0,78% ke level 6.886 pada sesi terakhir perdagangan hari ini Rabu (4/10/2023).

Pada penutupan perdagangan IHSG, terdapat 120 saham menguat, 439 saham melemah dan 195 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp12,1 triliun dari 22,6 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 melemah 0,72% ke 949,227, indeks JII turun 1,4% ke 548,863, indeks IDX30 melemah 0,72% ke 491,08 dan indeks MNC36 melemah 0,54% ke 363,916.

Indeks sektoral mayoritas melemah diantaranya energi 2,61%, barang baku 2,98%, industri 1,56%, non siklikal 0,66%, siklikal 1,61%, properti 1,06%, teknologi 0,91%, infrastruktur 1%, transportasi 2,54%. Sedangkan yang menguat hanya kesehatan 0,26% dan keuangan 0,83%.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Jaya Agra Wattie Tbk (JAWA) naik 34,57% di Rp109, PT Jasa Berdikari Logistics Tbk (LAJU) naik 31,25% di Rp84 dan PT Maha Properti Indonesia Tbk (MPRO) menguat 25,00% di Rp3600