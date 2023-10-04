164 Saham Merah, IHSG Dibuka Turun ke Level 6.936

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah pada perdagangan Rabu (4/10/2023). IHSG hari ini dibuka melemah 0,06% di 6.936,96.

Masuk pukul 09:01 waktu JATS, indeks komposit masih tertekan 0,18% di 6.928,70. Sebanyak 105 saham menguat, 164 melemah, dan 257 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan awal mencapai Rp283,14 miliar, dari net-volume 405,81 juta saham yang diperdagangkan.

Indeks pendukung kompak di zona merah antara lain indeks LQ45 turun 0,18% di 954,38, indeks JII koreksi 0,29% di 554,99, indeks MNC36 melemah 0,24% di 365,02, sedangkan IDX30 tertekan 0,15% di 493,88.

Mayoritas sektoral indeks ikut melemah yakni kesehatan 0,51%, infrastruktur 0,01%, konsumer siklikal 0,11%, nonsiklikal 0,01%, bahan baku 0,26%, transportasi 0,03%, keuangan 0,03%, energi 0,39%, dan industri 0,33%. Sedangkan yang menggugat adalah teknologi 0,18%, dan properti 0,30%.