Daftar Proyek Strategis Nasional yang Dihentikan

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa ada sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dihentikan pelaksanaannya.

Sejumlah PSN ini dihentikan karena belum dimulai dan belum dikeluarkan APBN-nya.

BACA JUGA:

Proyek-proyek tersebut antara lain Pelabuhan New Ambon, terkait Kawasan Industri Tanggamus, beberapa kawasan proyek PU antara lain Proyek Air Baku di Provinsi Bali, tol Rantau-Prapat-Kisaran, tol Langsa-Lhokseumawe, Lhokseumawe-Sigli, tol Dumai-Sigambal-Rantau Prapat, SPAM Juanda, SPAM Jatigede, dan Spam Kamijoro.

"Itu sepenuhnya dikeluarkan dari PSN karena proyeknya antara offtaker dan finansialnya belum closing," ucap Airlangga dalam Keterangan Pers hasil Rapat Terbatas (Ratas) PSN secara daring di Jakarta, Kamis, 5 Oktober 2023 malam.

BACA JUGA:

Airlangga mengatakan bahwa ada beberapa proyek yang juga berubah nomenklaturnya dan berbagai isu yang membutuhkan persetujuan.

"Bapak Presiden sudah memberikan pengarahan termasuk terkait tol Trans Sumatera, Jambi-Rengat karena loan dari AIIB sudah memberikan Rp23 triliun, tol Probolinggo-Banyuwangi yang perlu dilanjutkan, dan skemanya didorong untuk public-private partnership. Kemudian ada perluasan dari kawasan industri Batang dan terkait MRT east-west," sambung Airlangga.