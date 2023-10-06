Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

2 Perusahaan Ini Siap Bangun Rumah Sakit dan Kantor BUMN pada November 2023

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |11:49 WIB
2 Perusahaan Ini Siap Bangun Rumah Sakit dan Kantor BUMN pada November 2023
2 Proyek IKN Dibangun Lagi pada November 2023. (Foto: Okezone.com/PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta gorundbreaking proyek di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bisa dilakukan setiap bulannya. Pada November, akan ada groundbreaking rumah sakit hingga kantor BUMN

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono mengatakan, setidaknya ada dua perushaan yang sudah menyatakan kesiapannya untuk melakukan groundbreaking di IKN pada 1 November. Masing-masing dari mereka akan membangun rumah sakit dan sektor perkantoran khusus Badan Usaha Milik Negara.

Pertama ada Mayapada Group yang melakukan investasi sebesar Rp500 miliar. Rencana akan membangun rumah sakit sekaligus dormitory yang direncanakan akan dibangun di Wilayah Perencanaan (WP) 1B IKN ini.

Founder Mayapada Group, Dato Sri Tahir mengatakan ground breaking ditargetkan akan dilaksanakan pada tanggal 1 November 2023 dengan estimasi pembangunan dapat dirampungkan pada April 2024. Ia berharap, Rumah Sakit Mayapada di IKN sudah dapat beroperasi pada Juli 2024.

“Mayapada akan menjadi salah satu RS yang pertama dibangun dan beroperasi di IKN, dan akan menjadi RS terbaik yg ada di Kalimantan,” kata Dato Sri Tahir.

Halaman:
1 2
