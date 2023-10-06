Daftar Instansi yang Ramai Pendaftar di CPNS 2023

Jum'at, 06 Oktober 2023 |18:40 WIB

JAKARTA- Deretan daftar instansi yang ramai pendaftar di CPNS 2023.Saat ini beberapa instansi yang ramai diburu hingga tersepi untuk dipilih oleh calon pelamar sebelum berakhirnya masa pendaftaran pada 9 Oktober mendatang.

Berikut daftar instansi yang ramai pendaftar di CPNS 2023:

1. Instansi Paling Ramai Di Buru

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) - 42.454

Sekretariat Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) - 35.737

Kejaksaan Agung (Kejagung) - 30.061

Mahkamah Agung (MA) - 19.945

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) - 6.585

Badan Intelijen Negara (BIN): 5.913

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud): 5.006

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK): 2.130