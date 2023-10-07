Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Link dan Cara Beli Tiket Gratis Kereta Cepat Whoosh

Rina Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |20:01 WIB
Link dan Cara Beli Tiket Gratis Kereta Cepat Whoosh
Link dan cara beli tiket gratis kereta cepat whoosh (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Simak link dan cara beli tiket gratis kereta cepat Whoosh biar tidak kehabisan. Pasalnya, Pemerintah memutuskan untuk menggratiskan sementara waktu tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh hingga pertengahan Oktober 2023.

Dirangkum Okezone, Sabtu (7/10/2023), pemesanan tahap pertama dapat dilakukan pada 2 Oktober 2023 untuk keberangkatan mulai 3-7 Oktober 2023 dan selanjutnya akan dibuka secara bertahap.

Sedangkan link dan cara beli tiket gratis kereta cepat Whoosh yakni lewat laman ayonaik.kcic.co.id. Nantinya masyarakat bisa mendaftarkan diri untuk mendapat tiket dengan tarif Rp 0.

Sementara itu, GM Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan dalam proses pendaftaran naik kereta cepat kali ini berbeda dengan pada masa uji coba beberapa waktu lalu. Di mana nantinya masyarakat akan menggunakan tiket dan kemudian untuk masuk ke peron stasiun harus melalui gerbang (gate).

“Kalau kemarin pada saat uji coba operasional itu hanya pendataan nama, kemudian dimasukkan data melalui website KCIC pada saat di masa program untuk Whoosh experience program ini nanti masyarakat meskipun masih gratis ini kita akan mengajak masyarakat mengikuti proses bisnis yang normal," katanya.

Sementara itu, Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan whoosh experience program dihadirkan untuk memberikan pengalaman yang berbeda bagi penumpang Kereta Cepat Whoosh. Adapun, Whoosh merupakan nama dari Kereta Api Cepat Jakarta Bandung (KCJB).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/320/3177725/kereta_cepat_whoosh-xVAe_large.jpg
6 Fakta Bom Waktu Utang Kereta Cepat Whoosh, Luhut Turun Tangan hingga Disebut Sudah Busuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/320/3177755/kereta_cepat-FMqh_large.png
Tanpa APBN, Kereta Cepat Whoosh Harus Untung demi Bayar Utang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177183/kereta_cepat_whoosh-PzQf_large.jpg
Bukan APBN, Wamenkeu: Danantara Tanggung Jawab Atas Utang Kereta Cepat Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3177015/kereta_cepat_whoosh-dQjG_large.jpg
Segini Utang Kereta Jakarta-Bandung Cepat yang Bikin Menkeu Purbaya Ogah Lunasi Pakai APBN 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176952/purbaya-Ng08_large.jpg
Purbaya Tegaskan Utang Kereta Cepat Whoosh Dibayar Danantara, Bukan APBN!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176618/kereta_cepat-pR4M_large.jpg
Ternyata Segini Utang Kereta Whoosh yang Bikin Menkeu Purbaya Ogah Lunasi Pakai APBN
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement