Link dan Cara Beli Tiket Gratis Kereta Cepat Whoosh

JAKARTA - Simak link dan cara beli tiket gratis kereta cepat Whoosh biar tidak kehabisan. Pasalnya, Pemerintah memutuskan untuk menggratiskan sementara waktu tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh hingga pertengahan Oktober 2023.

Dirangkum Okezone, Sabtu (7/10/2023), pemesanan tahap pertama dapat dilakukan pada 2 Oktober 2023 untuk keberangkatan mulai 3-7 Oktober 2023 dan selanjutnya akan dibuka secara bertahap.

Sedangkan link dan cara beli tiket gratis kereta cepat Whoosh yakni lewat laman ayonaik.kcic.co.id. Nantinya masyarakat bisa mendaftarkan diri untuk mendapat tiket dengan tarif Rp 0.

Sementara itu, GM Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan dalam proses pendaftaran naik kereta cepat kali ini berbeda dengan pada masa uji coba beberapa waktu lalu. Di mana nantinya masyarakat akan menggunakan tiket dan kemudian untuk masuk ke peron stasiun harus melalui gerbang (gate).

“Kalau kemarin pada saat uji coba operasional itu hanya pendataan nama, kemudian dimasukkan data melalui website KCIC pada saat di masa program untuk Whoosh experience program ini nanti masyarakat meskipun masih gratis ini kita akan mengajak masyarakat mengikuti proses bisnis yang normal," katanya.

Sementara itu, Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan whoosh experience program dihadirkan untuk memberikan pengalaman yang berbeda bagi penumpang Kereta Cepat Whoosh. Adapun, Whoosh merupakan nama dari Kereta Api Cepat Jakarta Bandung (KCJB).