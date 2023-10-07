7 Aplikasi Tambahan agar Akun Grab Makin Gacor Order

JAKARTA - Deretan aplikasi tambahan agar akun Grab makin gacor order perlu dicoba oleh driver. Hal ini bisa membuat penghasilan Anda makin bertambah seiring penumpang yang didapatkan lebih banyak.

Namun perlu diperhatikan aplikasi ini akan cukup memakan baterai daya karena handphone akan dipicu untuk terus menerus melakukan load internet.

Berikut aplikasi tambahan agar akun Grab makin gacor order yang dirangkum Okezone, Sabtu (7/10/2023).

1. Connection Stabilizer Booster

Aplikasi ini bertujuan untuk menjaga stabilitas jaringan pada perangkat yang Anda gunakan. Sehingga data yang dikirim dan diterima akan lebih stabil. Jadi sudah dipastikan jika ada orderan yang lewat “diatas” ponsel Anda, maka orderan tersebut langsung bisa ditangkap dengan sempurna.

Untuk menggunakan aplikasi ini, cukup lakukan download melalui play store dan buka aplikasi tersebut. Ukurannya pun hanya 3 MB sehingga tidak memberatkan perangkat. Untuk menguduh aplikasi Connection Stabilizer Booster.

2. Termux

Aplikasi ini bisa juga dimanfaatkan sebagai penguat sinyal atau menyetabilkan sinyal dengan memafaatkan perintah ping yang ada di aplikasi.

3. DNS Changer

Aplikasi ini akan mencarikan DNS terbaik untuk Anda dengan kecepatan yang tinggi. Jadi, ketika internet Anda mulai lelet maka bisa jadi arus pertukaran data penuh maka perlu dibuatkan / dicarikan jalur DNS dengan pertukaran data yang longgar.