HOME FINANCE HOT ISSUE

Yuk Ikutan Tryout CPNS 2023 Gratis di Okezone, Caranya Gampang Banget

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |07:14 WIB
Yuk Ikutan Tryout CPNS 2023 Gratis di Okezone, Caranya Gampang Banget
Ikuti tryout cpns 2023 di okezone gratis (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Yuk ikutan tryout CPNS 2023 gratis di Okezone. Tryout CPNS 2023 gratis di Okezone bisa menjadi referensi bagi pelamar sebelum mengikuti tes.

Okezone menggelar Tryout Calon Pegawai Negeri (TOKCER) atau tryout CPNS 2023. Bagi masyarakat yang ingin mengikutinya dapat membuka link https://cpns.okezone.com/ melalui handphone atau laptop.

Adapun dalam tryout CPNS 2023 di Okezone berisi bocoran soal-soal yang akan membantu calon pelamar dalam mengikuti seleksi CPNS 2023.

Sebagai informasi, berdasarkan Surat Kepala BKN No. 8229/B-KS.04.01/SD/K/2023 perihal Jadwal Pelaksanaan Seleksi CASN di mana pendaftaran dibuka dari 20 September hingga 9 Oktober 2023.

Berikut ini cara daftar tryout CPNS 2023 di Okezone:

1. Buka link https://cpns.okezone.com/

2. Klik 'Masuk/Login' di atas kanan sebelah layar handphone

3. Jika anda memiliki akun Gmail atau Facebook bisa langsung memasukkan ID Anda

4. Nantinya akan terhubung secara otomatis dari handphone

5. Setelah itu Anda akan dinyatakan berhasil masuk/login dan bisa mengikuti tes.

