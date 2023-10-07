JAKARTA - Miliarder dunia Mark Zuckerberg pamer wajah biru-biru di akun instagramnya. Belum diketahui penyebab wajah salah satu orang terkaya di dunia ini lebam.
Namun postingan tersebut cukup menarik perhatian netizen pengguna Instagram.
Dilansir melalui akun Instagram milik Mark Zuckerberg @zuck, salah satu unggahannya memperlihatkan kondisi mukanya dengan luka lebam berwarna biru keunguan.
“Sparring got a little out of hand. May need to update my avatar,” mengutip caption dalam salah satu unggahan di akun Instagramnya.