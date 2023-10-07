Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mark Zuckerberg Pamer Wajah Bonyok, Ada Apa Nih?

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |12:52 WIB
Mark Zuckerberg Pamer Wajah Bonyok, Ada Apa Nih?
Mark Zuckerberg pamer muka lebam (Foto: Instagram Mark)
A
A
A

JAKARTA - Miliarder dunia Mark Zuckerberg pamer wajah biru-biru di akun instagramnya. Belum diketahui penyebab wajah salah satu orang terkaya di dunia ini lebam.

Namun postingan tersebut cukup menarik perhatian netizen pengguna Instagram.

Dilansir melalui akun Instagram milik Mark Zuckerberg @zuck, salah satu unggahannya memperlihatkan kondisi mukanya dengan luka lebam berwarna biru keunguan.

“Sparring got a little out of hand. May need to update my avatar,” mengutip caption dalam salah satu unggahan di akun Instagramnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3177019/family_office-V8v4_large.jpg
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176548/harta_kekayaan_patrick_kluivert-cKNA_large.jpg
Segini Kekayaan Patrick Kluivert, Pelatih Timnas Indonesia yang Gagal Bawa Garuda ke Piala Dunia 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/455/3176306/harta_kekayaan_cristiano_ronaldo-Vdh3_large.jpg
Resmi Jadi Pesepakbola Miliarder Dunia, Segini Kekayaan Terbaru Cristiano Ronaldo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/455/3176283/harta_kekayaan_raja_salman-glYQ_large.jpg
Daftar Raja Terkaya di Dunia 2025 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement