HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Cara agar UMKM Tingkatkan Daya Saing di Era Digital

Ikhsan Permana , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |20:41 WIB
Ini Cara agar UMKM Tingkatkan Daya Saing di Era Digital
Cara UMKM RI naik kelas di era digital (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Perlu strategi khusus agar daya saing UMKM RI meningkat di era digital. Bacaleg DPR RI dapil DKI Jakarta III dari Partai Perindo Gondo Radityo Gambiro menilai perlu ada sinergitas yang baik antara pemerintah dan pelaku UMKM yang masih berjualan secara konvensional untuk bisa meningkatkan daya saing dan mampu merambah pasar digital.

Menurutnya, pelaku UMKM harus ada keinginan untuk bisa naik kelas dengan melakukan berbagi inovasi yang kreatif, sebab perkembangan teknologi ke depan tak akan bisa terbendung.

"Di lain sisi, dari pemerintah juga sesuai dengan tupoksinya untuk melindungi menjaga dan mengembangkan UMKM ini, jadi kedua belah pihak harus ketemu," kata Gondo dalam siaran Podcast Aksi Nyata bertajuk Tantangan Pasar Konvensional di Tengah Tren Digital di channel YouTube Partai Perindo, Sabtu (7/10/2023).

Gondo menilai pasar konvensional tidak akan serta-merta mengalami kematian, sebab saat ini segmentasinya masih ada. Namun lingkupnya akan semakin mengecil dan akan sulit berkembang.

Menurutnya perlu ada pemilahan dari sekitar 60 juta UMKM yang ada di Tanah Air, mana yang masih bisa berjalan secara konvensional dan mana yang harus di dorong masuk ke pasar digital.

1 2
