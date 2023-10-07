Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Daftar 10 Wanita Terkaya di AS, dari Dokter hingga Janda Jeff Bezos

Fadillah Rafli Anwari , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |15:01 WIB
Daftar 10 Wanita Terkaya di AS, dari Dokter hingga Janda Jeff Bezos
Daftar wanita terkaya di Amerika Serikat (Foto: Forbes)
JAKARTA - Daftar 10 wanita terkaya di AS versi Forbes. Sepuluh miliarder wanita di AS mendominasi 15% dari daftar elit The Forbes 400.

Meskipun dominasi pria cukup signifikan dalam daftar orang terkaya di Amerika, tak dapat dipungkiri bahwa jumlah perempuan yang berhasil masuk dalam daftar ini semakin bertambah, hal ini seiring dengan peningkatan kekayaan mereka yang semakin cemerlang.

Dilansir dari Forbes, Sabtu (7/10/2023), dibandingkan dengan tahun sebelumnya, 60 wanita berhasil masuk dalam daftar The Forbes 400, meningkat dari 58 pada tahun 2022.

Pertumbuhan ekonomi yang luar biasa ini terlihat dari kenaikan kekayaan mereka, yang melonjak dari USD535 miliar atau setara dengan Rp8.333 triliun menjadi USD621 miliar atau Rp9.666 triliun pada (kurs Rp15.586 per USD). Berikut adalah sepuluh wanita terkaya di Amerika Serikat.

1. Alice Walton

Sebagai pewaris Walmart, Alice Walton kembali meraih posisi wanita terkaya Amerika setelah absen singkat pada tahun 2022. Nilai saham Walmart yang meningkat 26% dalam setahun membantu meningkatkan kekayaannya sebesar USD10,8 miliar atau Rp168,7 triliun. Dengan total kekayaan yang diperkirakan mencapai USD66,5 miliar atau Rp1.04 kuadriliun, ia menjadi posisi pertama pada puncak daftar ini.

2. Julia Koch dan Keluarga

Setelah menerima warisan berupa 42% saham di Koch Industries dari suaminya, David Koch yang telah meninggal, Julia Koch dan keluarga kini menduduki posisi kedua dengan kekayaan senilai USD59,8 miliar atau Rp935,6 triliun.

Halaman:
1 2 3
