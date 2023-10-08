Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Momen Keseruan Erick Thohir Kulineran di Singapura

Fadillah Rafli Anwari , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |15:00 WIB
Momen Keseruan Erick Thohir Kulineran di Singapura
Menteri BUMN Erick Thohir cicipi makanan Singapura. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir terlihat tengah mengunjungi Singapura. Bahkan Erick menyempatkan untuk menyicipi ragam makanan khas dari Singapura.

Terlihat dalam video yang diunggah akun resmi Erick yakni @erickthohir dikutip, Minggu (8/10/2023) dia mengunjungi Newton Food Center yang merupakan salah satu tempat makan terkenal Singapura.

 BACA JUGA:

Dia menyebut bahwa seafood merupakan salah satu makanan enak yang selalu dimakan saat mengunjungi Singapura.

“Dari Singapura, makanan enaknya selalu , makanan jajanan yang seperti ini. Ikan pari, sotong, oyster omelette”, ujarnya dalam video.

 BACA JUGA:

Erick pun begitu lahap mencicipi hidangan makanan yang yang sudah dipesannya.

