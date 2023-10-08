Momen Keseruan Erick Thohir Kulineran di Singapura

Menteri BUMN Erick Thohir cicipi makanan Singapura. (Foto: Instagram)

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir terlihat tengah mengunjungi Singapura. Bahkan Erick menyempatkan untuk menyicipi ragam makanan khas dari Singapura.

Terlihat dalam video yang diunggah akun resmi Erick yakni @erickthohir dikutip, Minggu (8/10/2023) dia mengunjungi Newton Food Center yang merupakan salah satu tempat makan terkenal Singapura.

Dia menyebut bahwa seafood merupakan salah satu makanan enak yang selalu dimakan saat mengunjungi Singapura.

“Dari Singapura, makanan enaknya selalu , makanan jajanan yang seperti ini. Ikan pari, sotong, oyster omelette”, ujarnya dalam video.

Erick pun begitu lahap mencicipi hidangan makanan yang yang sudah dipesannya.