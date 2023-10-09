Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Link Try Out CPNS 2023 Gratis Hanya di Okezone

Candra Gunawan Nurhakim , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |15:10 WIB
Link Try Out CPNS 2023 Gratis Hanya di Okezone
Link try out CPNS 2023 Okezone gratis (Foto: Okezone)
JAKARTA - Berikut link try out CPNS 20203 gratis hanya di Okezone. Tryout CPNS 2023 yang digelar Okezone  gratis loh. Tryout ini sangat membantu anda sebagai pelamar yang ingin mencari referensi untuk latihan soal sebelum mengikuti test.

Penyenggaraan Tryout Calon Pegawai Negeri Sipil (TOKCER) merupakan kegiatan ini yang bertujuan membatu para pelamar dengan memberikan gambaran terkait soal - soal yang akan muncul pada test seleksi CPNS. Selain itu hal ini juga merupakan rangka persiapan seleksi CASN 2023 yang terdiri dari seleksi CPNS dan PPPK.

Dirangkum dari sumber informasi Okezone pada, Senin (9/10/2023) bahwa berdasarkan Surat Kepala BKN No. 8229/B-KS.04.01/SD/K/2023 perihal Jadwal Pelaksanaan Seleksi CASN di mana pendaftaran dibuka dari 20 September hingga 9 Oktober 2023. Nah bagi kalian para calon pelamar yang ingin mengikuti tryout gratis di Okezone, bisa mengakses link berikut ini https://cpns.okezone.com/

Adapun cara mendaftar tryout CPNS 2023 di Okezone sebagai berikut.

1. Buka link https://cpns.okezone.com/

2. Klik 'Masuk/Login' di atas kanan sebelah layar handphone

3. Jika anda memiliki akun Gmail atau Facebook bisa langsung memasukkan ID Anda

4. Nantinya akan terhubung secara otomatis dari handphone

5. Setelah itu Anda akan dinyatakan berhasil masuk/login dan bisa mengikuti tes.

