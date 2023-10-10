Pendaftaran Kereta Cepat Whoosh Gratis Dibuka Hari Ini, Keberangkatan 11-16 Oktober

JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) kembali membuka pendaftaran Whoosh Experience Program tahap tiga pada hari ini, Selasa (10/10/2033). Program ini merupakan masyarakat dapat menikmati layanan kereta cepat Whoosh secara gratis.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eca Chairunisa menyatakan pendaftaran jajal kereta cepat Whoosh tahap 3 ini dilakukan untuk keberangkatan 11-16 Oktober 2023.

Meski begitu, Eva belum dapat menginformasikan berapa jumlah kuota yang akan disediakan untuk tahap tiga ini. Namun ia mengatakan pihaknya akan mengutamakan masyarakat yang berada di sekitar jalur, pelajar, guru, dan masyarakat umum melalui pendaftaran online.

Eva mengatakan masyarakat umum yang akan mendaftarkan dirinya dapat terus memantau akun resmi sosial media KCIC dan juga pendaftaran jajal kereta cepat Whoosh dapat dilakukan secara online melalui website ticket.kcic.co.id.

"Kemudian untuk 11 dan selanjutnya itu rencananya memang besok akan kita informasikan waktunya kita informasikan kembali sekaligus kuotanya juga seperti apa," katanya di Stasiun Tegalluar, Selasa (10/10/2023).