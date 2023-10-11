Perdana di BEI, Saham Logisticplus (LOPI) Turun 10%

JAKARTA - PT Logisticsplus International Tbk telah resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu (11/10/2023).

Harga saham emiten dengan kode LOPI ini dibuka turun 10% ke level Rp90 pada perdagangan perdananya. Sebelumnya, harga penawaran yang ditetapkan oleh perseroan sebesar Rp100 per saham.

Hingga pukul 09.07 WIB, harga saham perusahaan yang bergerak di bidang transportasi dan logistik ini masih berada di level Rp90 per saham. Adapun, volume saham yang diperdagangkan tercatat sebanyak 2,96 juta saham, dan nilai transaksi mencapai Rp266,60 juta. Sedangkan frekuensinya sebanyak 478 kali.

Dalam penawaran umum perdana saham alias initial public offering (IPO). Perseroan menawarkan sebanyak 300 juta saham atau 27,27% dari modal ditempatkan dan disetor.

Perseroan juga akan menerbitkan sebanyak 150 juta Waran Seri I atau sebesar 18,75% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh dengan harga pelaksanaan Rp200. Waran Seri I dapat dilaksanakan setelah enam bulan sejak tanggal penerbitan sampai dengan satu hari kerja sebelum ulang tahun ke-1 pencatatan Waran yaitu tanggal 9 April 2024. Adapun, masa berlaku Waran Seri I adalah sejak 9 Oktober 2023 sampai dengan 8 Oktober 2024.