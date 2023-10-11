Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Perdana di BEI, Saham Logisticplus (LOPI) Turun 10%

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |10:03 WIB
Perdana di BEI, Saham Logisticplus (LOPI) Turun 10%
Saham LOPI Turun 10% (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Logisticsplus International Tbk telah resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu (11/10/2023).

Harga saham emiten dengan kode LOPI ini dibuka turun 10% ke level Rp90 pada perdagangan perdananya. Sebelumnya, harga penawaran yang ditetapkan oleh perseroan sebesar Rp100 per saham.

Hingga pukul 09.07 WIB, harga saham perusahaan yang bergerak di bidang transportasi dan logistik ini masih berada di level Rp90 per saham. Adapun, volume saham yang diperdagangkan tercatat sebanyak 2,96 juta saham, dan nilai transaksi mencapai Rp266,60 juta. Sedangkan frekuensinya sebanyak 478 kali.

Dalam penawaran umum perdana saham alias initial public offering (IPO). Perseroan menawarkan sebanyak 300 juta saham atau 27,27% dari modal ditempatkan dan disetor.

Perseroan juga akan menerbitkan sebanyak 150 juta Waran Seri I atau sebesar 18,75% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh dengan harga pelaksanaan Rp200. Waran Seri I dapat dilaksanakan setelah enam bulan sejak tanggal penerbitan sampai dengan satu hari kerja sebelum ulang tahun ke-1 pencatatan Waran yaitu tanggal 9 April 2024. Adapun, masa berlaku Waran Seri I adalah sejak 9 Oktober 2023 sampai dengan 8 Oktober 2024.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173289/ipo_emiten_di_bei-POd4_large.jpeg
Tunggu Skema Investasi dari Danantara, Inalum Tunda Rencana IPO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/278/3159952/ipo_bei-DQKX_large.jpg
4 Calon Emiten Antre IPO, Ada yang Punya Aset Rp250 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/278/3156628/ihsg-Htlf_large.jpg
5 Perusahaan Antre IPO, Ada yang Punya Aset di Atas Rp250 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/278/3149826/merry_riana-2Abx_large.jpg
MERI Siap IPO Juli 2025, Merry Riana Incar Dana Rp39 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/278/3149651/bei-fpwP_large.jpg
Daftar 14 Perusahaan IPO di BEI, 8 Beraset Jumbo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/278/3149479/bank_jakarta_ipo_2026-ygeY_large.jpg
IPO 2026, Bank Jakarta Butuh Dana Segar Rp3 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement