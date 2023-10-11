IPO, Harga Saham Koka Indonesia (KOKA) Dibuka Naik 34,75%

JAKARTA - PT Koka Indonesia Tbk telah resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode KOKA pada Rabu (11/10/2023).

Harga saham perseroan dibuka naik 34,75% ke level Rp172 per saham, dari harga penawaran awal yang ditetapkan sebesar Rp128 per saham.

Hingga pukul 09.04 WIB, harga saham KOKA berada di posisi Rp146 per saham atau naik 14,06%. Sementara itu, total saham perseroan yang diperdagangkan sebanyak 139,68 juta saham dengan nilai transaksi mencapai Rp21,91 miliar dan ditransaksikan sebanyak 11.592 kali.

Dalam gelaran penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) ini, perseroan menawarkan sebanyak 715,33 juta saham atau 25,00% dari modal ditempatkan dan disetor. Dengan harga tersebut, perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi gedung ini mengincar dana segar sebesar Rp91,56 miliar.

Perseroan akan menggunakan sekitar 13,55% atau Rp15 miliar untuk belanja modal meliputi pengadaan alat berat baru masing-masing berupa wheel loader sejumlah tiga unit dengan harga keseluruhan sebesar Rp3 miliar, truck crane sejumlah dua unit dengan harga sebesar Rp7,20 miliar.