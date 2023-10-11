Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Koka Indonesia (KOKA) Ditetapkan Masuk Indeks Syariah (ISSI)

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |10:44 WIB
Koka Indonesia (KOKA) Ditetapkan Masuk Indeks Syariah (ISSI)
IPO KOKA Ditetapkan Indeks Syariah (Foto: Freepik)
JAKARTA - PT Koka Indonesia Tbk (KOKA) ditetapkan sebagai konstituen Indeks Saham Syariah Indonesia (ISS). Di mana KOKA Resmi melantai di Bursa Efek Indonesia sebagai emiten ke-72.

Keputusan ini diputuskan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memasukkan KOKA dalam Daftar Efek Syariah (DES).

"Kami sampaikan daftar saham yang digunakan untuk penghitungan Indeks Saham Syariah Indonesia yang berlaku efektif mulai tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan review DES berikutnya oleh OJK," tulis BEI dalam pengumumannya, Rabu (11/10/2023).

KOKA merupakan perusahaan jasa konstruksi untuk gedung industri, bangunan sipil, dan gedung hunian. Perseroan mengantongi dana segar dari pasar modal senilai Rp91,56 miliar.

Menurut prospektus Rabu (11/10), KOKA menawarkan 715,33 juta saham baru atau setara 25,00 persen dari modal ditempatkan dan disetor perseroan. Harga perdana ditetapkan senilai Rp128 per saham.

