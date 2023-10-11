Cara Mengatasi Gagal Unggah Berkas di SSCASN 2023

JAKARTA – Cara mengatasi gagal unggah berkas SSCASN 2023.

Kegagalan bisa terjadi karena ukuran berkas terlalu besar, format berkas tidak didukung, masalah browser, dan lainnya.

Berikut cara mengatasi unggahan berkas gagal di SSCASN 2023 menghimpun sscasn.bkn.go.id, Rabu (11/10/23):

1. Refresh Halaman

Ketika mengalami gagalnya pengunggahan berkas di SSCASN, langkah pertama yang dapat dicoba adalah merefresh halaman. Tekan tombol F5 pada keyboard atau klik tombol refresh pada browser untuk memuat ulang halaman. Terkadang, ini dapat memperbaiki masalah sementara atau konflik teknis yang mungkin terjadi.

2. Ukuran File dan Jenis File Sesuai

Pastikan berkas yang diunggah ke SSCASN 2023 sesuai dengan persyaratan. Periksa ukuran file maksimum dan pastikan file tidak melebihi batas tersebut. Selain itu, perhatikan juga jenis file yang diperbolehkan.

Berikut adalah dokumen yang dibutuhkan serta ukuran dan tipe file:

Scan Pas Foto berlatar belakang merah maksimal 200 Kb bertipe file jpeg/jpg.

Scan Swafoto maksimal 200 Kb bertipe file jpeg/jpg.

Scan KTP maksimal 200 Kb bertipe file jpeg/jpg.

Scan Ijazah + Serdik/STR maksimal 800 Kb bertipe file pdf.

Scan Transkrip Nilai maksimal 500 Kb bertipe file pdf.

Scan Surat Penugasan Guru (Untuk THK-2) maksimal 500 Kb bertipe file pdf.