7 Alasan Pengajuan Pinjol Selalu Ditolak

JAKARTA - 7 alasan pengajuan pinjol selalu ditolak menarik untuk diketahui.

Jika dibandingkan dengan produk pinjaman lain, pinjaman online (online) akan terpilih menjadi alternatif utama karena memiliki syarat serta proses pengajuan yang ringkas dan praktis.

BACA JUGA:

Meski begitu, bagi sebagian orang kerap kali mendapat penolakan pada saat mengajukan pinjol.

Namun, tentu penolakan pada saat pengajuan pinjol disebabkan oleh adanya syarat atau ketentuan yang belum terpenuhi oleh calon nasabah.

Yang sering menjadi permasalahan ialah terkadang pihak penyedia layanan tidak memberitahukan alasan permohonan pinjaman tersebut tertolak.

BACA JUGA:

Alhasil, banyak orang yang merasa bingung saat pengajuan kreditnya tidak diterima. Oleh karena itu, jika Anda pernah mengalami hal ini perlu disimak 7 alasan pengajuan pinjol selalu ditolak, yang telah Okezone rangkum, Rabu, (11/10/2023).

1. Data Pribadi yang Tercantum Tidak Akurat

Saat melakukan pengajuan pinjol, anda perlu mengisi data pribadi seperti mencantumkan nama serta alamat lengkap, nomor ponsel aktif, foto KTP, dan foto bersama KTP milik pribadi. Pada tahap ini, kesalahan yang kerap membuat pengajuan ditolak ialah data pribadi yang kurang lengkap, tidak valid atau tampak buram saat difoto. Pasalnya, pihak penyedia layanan akan melakukan verifikasi terhadap data diri calon nasabah guna terhindar dari risiko penipuan.

2. Nomor yang Tercantum Tidak Aktif

Guna memverifikasi keaslian data diri, pihak fintech akan menghubungi nomor kontak yang telah tercantum. Langkah ini dilakukan oleh penyedia layanan agar terhindar dari risiko fraud yang dilakukan oknum tidak bertanggung jawab menggunakan identitas orang lain. Jika nomor yang dicantumkan tidak aktif, proses ini tidak bisa dilakukan dan pengajuan otomatis ditolak.

BACA JUGA:





3. Identitas Calon Nasabah Berbeda dengan KTP

Untuk meminimalisir penipuan, pihak pinjol biasanya tidak akan memproses lebih lanjut pengajuan peminjaman saat identitas calon nasabahnya berbeda dengan data di KTP. Hal ini, sering terjadi saat istri ingin melakukan peminjaman, namun ia mencantumkan data diri suaminya.